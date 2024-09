Tragiczne zdarzenie w Białogardzie. Nie żyje sześciolatek

Młoda_89

2024-09-06 22:17:02

Jak ktoś nie wie co i jak bylo to nie wiem po co się wypowiadać opiekun był razem z dziećmi dzieci wchodziły pierwsze a za nimi opiekun był więc to nie jest że się bawili ganiali po klatce ludzie trochę empatii a nie od razu wieszać psy na rodzicach nikomu nie życzę tego co ta matka przechodzi. Kondolencje dla rodziny