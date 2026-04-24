Uwaga na fałszywe mandaty za wycieraczkami. Oszuści podszywają się pod urzędy

Największym zagrożeniem jest kod QR umieszczony na fałszywej kartce. Może on prowadzić do niebezpiecznych stron internetowych lub zawierać złośliwe linki. Zeskanowanie takiego kodu może skutkować pobraniem szkodliwego oprogramowania, utratą danych, a nawet przejęciem kontroli nad urządzeniem.

Mieszkańcy powinni zachować szczególną czujność. Jak relacjonuje pan Jerzy ze Stargardu, na parkingach zaczęły pojawiać się niepokojące przypadki pozostawiania za wycieraczkami samochodów kartek stylizowanych na oficjalne wezwania do zapłaty. W rzeczywistości to sprytna próba wyłudzenia pieniędzy.

Na pierwszy rzut oka takie ulotki mogą wydawać się autentyczne; zawierają logo Krajowej Administracji Skarbowej oraz kod QR, który rzekomo umożliwia szybkie opłacenie mandatu. W praktyce jednak mogą stanowić poważne zagrożenie dla użytkowników.

Krajowa Administracja Skarbowa jednoznacznie ostrzega przed tego typu oszustwami.

– Oszuści podszywają się pod Krajową Administrację Skarbową i rozsyłają fałszywe wezwania do zapłaty – ostrzega Sebastian Osiński, rzecznik prasowy KAS w Szczecinie. – Takie ulotki mogą być także umieszczane za wycieraczkami samochodów.

Jak podkreślają przedstawiciele instytucji, taka forma informowania o mandatach nie jest przez nią stosowana.

– KAS nie przekazuje wezwań do zapłaty mandatów za wykroczenia drogowe w formie ulotek, wydruki z bezprawnie użytym logo KAS są działaniem oszustów – dodaje Osiński.

Największym zagrożeniem jest kod QR umieszczony na fałszywej kartce. Może on prowadzić do niebezpiecznych stron internetowych lub zawierać złośliwe linki. Zeskanowanie takiego kodu może skutkować pobraniem szkodliwego oprogramowania, utratą danych, a nawet przejęciem kontroli nad urządzeniem.

Służby apelują o ostrożność i zdrowy rozsądek. W przypadku znalezienia podobnej ulotki za wycieraczką najlepiej ją zignorować, nie skanować kodu i pod żadnym pozorem nie dokonywać żadnych płatności. ©℗

