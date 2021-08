Sądowy finał „Rzeźni Szczecin"

Kopanie, bicie po newralgicznych częściach ciała, ciągnięcie za nogi skrępowane łańcuchem - to tylko niektóre z obrazów koszmaru zwierząt w szczecińskiej rzeźni Agryfu. Za znęcania się nad zwierzętami w stan oskarżenia zostało postawionych 11 osób, w tym dwóch lekarzy weterynarii. W poniedziałek (16 sierpnia) 9 z oskarżonych zostało skazanych przez Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód.

Początek sprawie nadał dokument przygotowany przez aktywistów Inicjatywy na Rzecz Zwierząt BASTA! oraz Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva! - wideoraport pt. „Rzeźnia w Szczecinie". Obrońcy praw zwierząt zarejestrowali 13 sesji (2016 i 2017 r.), dokumentujących piekło zwierząt w rzeźni przy ul. Pomorskiej. W materiale przekazanym prokuraturze ujęli przypadki: ciągnięcia osłabionych świń za nogi za pomocą łańcucha, bicie zwierząt poganiaczami (niektóre uszkodzone, co mogło dodatkowo ranić), kopanie ich, uderzanie i dźganie przez kraty w ciężarówce, używanie wózka służącego do przewożenia martwych zwierząt do transportu świń niezdolnych do chodzenia o własnych siłach.

Na tej podstawie prokuratura zebrała bogaty materiał dowodowy, zapisany na 1300 stronach akt sprawy.

Według obrońców praw „naszych braci mniejszych", zwierzęta w szczecińskiej rzeźni Agryfu były traktowane koszmarnie. Co częściowo także potwierdził sąd. Uznając winę 9 z oskarżonych. Tylko jeden - został uniewinniony, a wobec drugiego - sąd warunkowo umorzył postępowanie. Żaden z byłych pracowników rzeźni nie został skazany na karę bezwzględnego pozbawienia wolności. Wobec czterech z oskarżonych sąd orzekł karę po pół roku pozbawienia wolności, w zawieszeniu - tytułem próby - na okres jednego roku. Wobec skazanych sąd wymierzył grzywny w wysokości od 2 do 2,5 tysiąca złotych oraz nawiązki - na cel związanych z ochroną zwierząt - sięgające od 1 do 2 tys. złotych. ©℗

(an)

