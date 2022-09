Sąd: "Zniszczenie krzyża na placu Grunwaldzkim znieważało uczucia religijne"

Sędzia argumentował, że znieważeniem było nie tylko połamanie krzyża, ale samo przestawianie go w inne miejsce. Krzyż na placu Grunwaldzkim był bowiem elementem trwałym. Zdaniem sędziego to, że został postawiony tam nielegalnie, bez stosownych pozwoleń, nie ma dla tej sprawy znaczenia - ponieważ to posadowienie było powszechnie akceptowane i przez władze miasta, i przez społeczność Szczecina. Krzyż stał się elementem imprez poświęconych ofiarom komunizmu.

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

Brawo! 2022-09-20 23:04:48 Odważny sędzia. Wpływowe, lewackie środowiska na pewno teraz wezmą go na celownik. To pewne.

Fin 2022-09-20 22:48:40 Argument wyroku jest wspaniały.Nie wg prawa tylko ogólnej akceptacji. Ciężkie czasy

Walka z HiT 2022-09-20 21:25:43 Dlatego bali się podręcznika HiT bo tam prawda jest jak lewica i komunisci zwalczali symbole religijne i wierzących i mordowali i torturowali w katowniach

#Dobromir 2022-09-20 21:12:54 Dlaczego Pan kłamie (chodzi o to wycinanie)? Czy to jest zgodne z wyznawaną przez Pana religią lub zasadami, którymi się Pan kieruje?

Niezwykłe 2022-09-20 20:38:29 Odważny sędzia, muszę przyznać że jestem pod wrażeniem odwagi pana sędziego, reakcje komentujących pokazują jak wielką odwagą musiał wykazać się sędzia by w gruncie rzeczy potwierdzić jedynie to co większość z nas myśli i czuje.

@stary 2022-09-20 20:14:05 Jak to komuchy zapomniały jak ateistyczna policja polityczna SB mordowała księży i katolików. I ty z Iranem wyjeżdżasz ? Ci ludzie, ich potomkowie i wychowankowie są wśród nas i chcą niszczyć nasze światynie, nasze krzyże a nam zamknąć usta przed modlitwą

cenzorze 2022-09-20 20:11:55 Ty cenzorze zapluty, co moje wpisy kasuje a troli politycznych przepuszcza - znasz takie wierszyk Tuwima, co wspomina o cenzorach? Podobny przekaz mam dla ciebie. Jesteś taką samą służalczą mendą, jak ten sędzia co wydał ten skandaliczny i krzywdzący wyrok

do Starego 2022-09-20 19:35:08 - tam gdzie "zmarła kobieta pobita przez policję religijną za niewłaściwe noszenie chusty" urwali by tobie jajca prze samej d..e zanim byś ręką podniósł na "objekt kultu".

Lehoo 2022-09-20 19:00:53 Na przykładzie sprawy p. Doroty Rabczewskiej można domniemywać, że w dalszych instancjach wyrok się nie ostanie.

Piotrowicz 2022-09-20 18:40:22 Ten sędzia to jakoś tak podobny do prokuratora Piotrowicza nielegalnie wybranego do Taniej Kuchni Julii Przyłębskiej.

Stary 2022-09-20 18:38:34 W ten sposób Polska staję się drugim Iranem. Niedawno prasa podawała informację, że zmarła kobieta pobita przez policję religijną za niewłaściwe noszenie chusty. Jeżeli nie zaczniemy działać podobne sytuacje będą się wkrótce zdarzały w Polsce,

suweren 2022-09-20 18:31:26 Wyrok słuszny, tylko te 6 lat mnie przeraża.

@cdn 2022-09-20 17:53:34 Nawzajem katolski patusie ! Tylko z tą różnicą ,że ja mam honor i leżących nie kopię , jak TY i twoja miłość bliźniego !!

cdn 2022-09-20 16:35:46 Dziekuje panie sedzio! Mam nadzieje ,ze nie podpadnie pan za wyrok szajce politykierow z ''justicji'' Najepszym wyrokiem byloby obicie mordy temu lewakowi.

Kinia 2022-09-20 16:32:13 Stawianie krzyży i pomników , to jest łamanie prawa i paskudzenie miasta . Miejsce krzyży i pomników to cmentarz .

carter 2022-09-20 16:23:51 Ten krzyż to apel - do władz i społeczeństwa!

do @Jan 2022-09-20 15:31:28 przymus uczestnictwa w lekcjach religii katolickiej obraża uczucia religijne niekatolików

mdm 2022-09-20 14:50:58 Szkoda, że Henryk Michałowski tego nie dożył....

@ Jan 2022-09-20 14:44:52 Jesteś w swej ocenie nieobiektywny i stronniczy. Nie ma znaczenia czy ten sprawca jest wierzący czy niewierzący. Złamał obowiązujące prawo i musi ponieść tego konsekwencje. Niech to będzie także przestroga dla innych, dla tych którzy tak chętnie podnoszą rękę na krzyż i katolików jednocześnie mając na ustach hasła o konstytucji, tolerancji, równości i miłości. Krzyż w polskiej przestrzeni historycznej i publicznej jest od ponad 1000 lat i zawsze się obroni. Mnie dziwi fakt, że sprawa trwa 6 lat.

gg 2022-09-20 14:40:41 Patologia katolandowa, zbiej takie dwa kijki i postawi w losowym miejscu, to nie można tknąć bo uczucia religijne bardziej wrażliwe niż łechtaczka. Ciemnogród zafajdany.

Dobromir 2022-09-20 14:33:47 Słuszne orzeczenie. Nie można naruszać uczuć religijnych jeśli ma się we krwi demokratyczne, tolerancyjne i europejskie wartości. Krzyż, półksiężyc, gwiazda dawida powinny być wyłączone z wandalizmu. Jeśli na campusie nawołuje się do wycinania katolików i krzyży i robi to prominentny polityk od Tuska i Trzaskowskiego to jeszcze długa droga nauki tolerancji przed nami. Choćby Nitras modlił się 4 razy dziennie a Czarzasty modlił się nawet w studio radia RMF to jeszcze daleko od tolerancji

ukamienować 2022-09-20 14:33:40 gościa. 15 tysięcy to kpina! Tylko kamienowanie albo Sztywny Pal Azji. co za średniowiecze.

Tytka 2022-09-20 14:18:18 >powszechnie akceptowane i przez władze miasta, i przez społeczność Mamy wiec rzady motłochu.