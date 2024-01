Sąd złagodził karę dla śpiewaczki

Kolego, nie ma sensu tym betonom z pisu tego tłumaczyć, oni mają swoje i nic do nich nie dociera, teraz przełączyli się na tv republika i to jest i główne źródło informacji. Szkoda Twojego czasu, pozdro

Po tonie domyślam się ze jesteś zwolennikiem pisu. Powiedz mi więc pisowcu, czy wasz rząd przypadkiem nie robił dokładnie tego samego? Nie zdzierał z Polaków na każdym możliwym kroku? Kto podniósł drastycznie wysokość mandatów? Kto wprowadził procentową skłądkę zdrowotną dla przedsiębiorców? Kto zlikwidował tysiące ulg podatkowych dla przedsiębiorców? Kto sztucznie podnosił minimalną, przez co zus wzrastał lawinowo? No i kto przez zmiany w podatkach, pozbawił samorządy środków finansowych? Kto?

@Jerzy

2024-01-19 12:31:10

Wystarczy nie kraść i starczy na wszystko.Twoi nie mają już nic do powiedzenia ale mają jeszcze to co ukradli.Jak im się zabierze to.....