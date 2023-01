Są dodatkowe pieniądze na remonty lokalnych dróg. Czekają na wnioski

Są dodatkowe środki na remonty dróg gminnych i powiatowych. Do aplikowania o nie zachęca wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. Nabór wniosków prowadzony jest w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- 37 milionów 671 tysięcy to środki absolutnie dodatkowe. Do tego kwota, która zwykle trafia do województwa zachodniopomorskiego, czyli ok. 100 mln złotych - opowiadał Zbigniew Bogucki podczas środowego spotkania z dziennikarzami. - I to mimo kryzysu, mimo ciężkiej sytuacji gospodarczej w Polsce i w Europie wywołanej wojną na Ukrainę. Stawiamy na inwestycje. Chcemy poprawiać infrastrukturę. Chcemy dofinansowywać samorządy. Uznajemy, że to jedyna droga do przełamania niekorzystnych czynników gospodarczych. Chcemy budować Polskę lepszą, ładniejszą, z bezpieczniejszymi drogami.

Na wniosek wojewody te 37 dodatkowych mln zostało podzielone - 17 mln będzie do dyspozycji powiatów, 21 mln do dyspozycji gmin. Finansowanie jest skonstruowane tak, że pieniądze rządowe pokrywają połowę kosztu remontu w przypadku powiatu i od 50 do 80 proc. w przypadku gminy. Każdy samorząd może złożyć dwa wnioski. Jeden wniosek to ten podstawowy, drugi byłby uwzględniany, gdyby pozostały jeszcze pieniądze z centrali do przetransferowania. Dokumenty można składać do 6 lutego.

Podczas konferencji w Urzędzie Wojewódzkim nie zabrakło porównań do działań poprzedniego rządu. Z wyliczeń przedstawionych przez wojewodą wynikało, że w ciągu 8 lat rządów PO - PSL na drogi w województwie zachodniopomorskim przeznaczono 318 mln złotych, a w trakcie rządów Prawa i Sprawiedliwości - 664 mln zł. Według wojewody ta różnica jest spora, nawet jeśli weźmie się poprawkę na inflację, która daje nam się teraz mocno we znaki. Zdaniem wojewody PiS dostrzega problemy Polski lokalnej i stawia na zrównoważony rozwój kraju - nie tylko największych ośrodków.

- Samorządy są wspierane jak nigdy - przekonywał radny sejmiku z PiS Rafał Niburski. - Wczoraj jeden z radnych opozycyjnych zarzucił mi, że rząd Prawa i Sprawiedliwości jest antysamorządowy. To nie jest prawda. Dziś mamy tego potwierdzenie. Były też innego rodzaju inwestycje i fundusze.

Radny wspomniał o Zachodniej Obwodnicy Szczecina, obwodnicy Polic, tunelu pod Świnoujściem.©℗

(as)