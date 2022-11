Rzecznik praw obywatelskich zachęca szczecinian do zgłaszania problemów

Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek otworzył w sejmiku zachodniopomorskim punkt przyjęć interesantów. Przekonuje, że zgłaszanie problemów do RPO ma sens. Wedle jego słów sygnały od Polaków wpłynęły między innymi na to, że Ministerstwo Finansów chce wprowadzić zmiany w podatku Belki.

- Zgodnie z konstytucją, każdy może zgłosić skargę do rzecznik praw obywatelskich, jeżeli uważa, że władza naruszyła jego wolności i prawa - mówił M. Wiącek. - Można zadzwonić na infolinię, można napisać list, można zgłosić się przez formularz dostępny w internecie. Ale bardzo wiele osób czuje potrzebę, żeby porozmawiać, żeby przedstawić dokumenty swojej sprawy. Bardzo wielu ludzi potrzebuje spojrzeć w oczy i wykrzyczeć swój problem, wykrzyczeć swoje zarzuty względem władzy, które zdaniem tego człowieka narusza jego wolności i prawa.

W ubiegłym roku do RPO wpłynęło 75 tys. skarg. M. Wiącek ocenił, że to rekordowa liczba - i spodziewa się, że w tym roku zostanie on pobity. Dominują problemy społeczne, obniża się bowiem poziom życia Polaków. Skarżymy się na ceny energii, na problemy z węglem, na koszty obsługi kredytów. Na podstawie tych sygnałów rzecznik rozmawia z posłami i ministerstwami o rozwiązaniach, które mogłyby ulżyć obywatelom w przejściu tego historycznie trudnego czasu - gdy tuż obok toczy się wojna, trwa kryzys energetyczny, rośnie inflacja. Niektóre z interwencji dotyczą kredytów.

M. Wiącek dodał, że okres perturbacji ekonomicznych, w jakich się znaleźliśmy, wymaga od rządzących ingerencji w zasady wolnego rynku. Przypomniał, że w konstytucji jest zapis o "społecznej gospodarce rynkowej" - i kluczowe jest tu słowo "społeczne". Poinformował, że zgłaszają się do niego wspólnoty mieszkaniowe w sprawie zawyżonych cen energii. W tej sprawie też podjął interwencję.

Prawnik reprezentujący RPO będzie czekał na interesantów w sejmiku w każdy pierwszy czwartek miesiąca w g. 10 - 15. Taki punkt obsługi znajduje się także w Koszalinie.

Infolinia RPO - 800 676 676. Połączenie jest bezpłatne z telefonów stacjonarnych oraz telefonów komórkowych. ©℗

