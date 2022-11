Rzecznik praw obywatelskich chce przyjrzeć się tragedii na ul. Wilczej

Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek zaapelował do rodziny kobiety, która w poniedziałek 31 października spadła z dziesiątego piętra wieżowca przy ulicy Wilczej w Szczecinie, aby bliscy zwrócili się do jego biura ze skargą w sprawie krążącego w sieci filmiku z dramatycznych chwil.



O tragedii na ulicy Wilczej obszernie pisaliśmy na łamach "Kuriera Szczecińskiego". 31-letnia kobieta wypadła z dziesiątego piętra. Przed śmiercią wisiała na parapecie, próbowała wspiąć się i wrócić do środka. Wiemy o tym, bo ktoś nakręcił film z ostatnich chwil jej życia, który potem trafił do sieci. Autor filmu tym, co nagrywa, nie przejął się. Wydarzenia skomentował krótkim "Gówniarzeria ma pomysły".

Jak podał portal wszczecinie.pl rzecznik podczas czwartkowej wizyty został zapytany o jego stanowisko w sprawie rozpowszechniania filmów, na których zarejestrowano samobójstwo kobiety.

– Przyjrzymy się tej sprawie i podejmiemy działanie. W Internecie krążą treści, których nie powinno tam być - powiedział rzecznik. - Czasem można je uznać za naruszenie godności człowieka. Tego typu film powinien być przedmiotem analizy odpowiednich służb. Mogło dojść do naruszenia prawa. To nie powinno mieć miejsca. To narusza godność, pamięć, prawo do szacunku. Pamięć po osobie zmarłej jest prawem przysługującym członkom rodziny. ©℗

