Rząd przetransferuje do Szczecina ponad 66 milionów złotych

Rząd przetransferuje do samorządów 13, 7 mld zł, w tym 605 mln zł do Pomorza Zachodniego - ogłosił wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. I zaapelował do prezydenta Szczecina Piotra Krzystka, aby "wyszedł z piaskownicy".

- To środki, które są odpowiedzią rządu Prawa i Sprawiedliwości na całe otoczenie gospodarcze, w tym kwestie inflacyjne, aby pomóc samorządom, a przez samorządy mieszkańcom - stwierdził wojewoda.

Z. Bogucki przypomniał, że za sprawą zbrodniczej polityki Władimira Putina Polska znalazła się w sytuacji najtrudniejszej od dekad - i to musi mieć wpływ na sytuację ekonomiczną. Zdaniem wojewody nie wszyscy zdają sobie sprawę z powagi sytuacji. Skrytykował też tych samorządowców, którzy stawiają tezę, że pod rządami prawicy mają mniej pieniędzy niż wcześniej.

- Dochody ogółem jednostek samorządu terytorialnego w 2015 roku to było 199 mld zł, w tym roku mają wynieść 333 mld zł. To wzrost o 67 proc. Taka jest różnica między rządami Platformy Obywatelskiej a rządami Prawa i Sprawiedliwości - przekonywał Z. Bogucki.

Do samego Szczecina trafi 66 499 185 zł. Do Koszalina - 16 747 506 zł. Dofinansowanie dostaną także inne gminy Pomorza Zachodniego. Pierwsza transza już została przelana. Wszystkie pieniądze mają zostać przetransferowane do końca tego roku.

- Środki mogą być wykorzystane bardzo elastycznie. Oczywiście główną myślą jest przekazanie środków na zniwelowanie inflacji, jeżeli chodzi chociażby o ceny energii elektrycznej - podkreślał wojewoda. - Stawia się nam często zarzut, że dofinansowujemy tylko mniejsze samorządy, bo one może lepiej głosują na Prawo i Sprawiedliwość. Tymczasem gmina Szczecin dostaje ponad 66 milionów złotych. ©℗

(as)