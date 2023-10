Rynek w Barlinku bez autobusów. Powstały nowe przystanki

Nowe przystanki ułatwiły poruszanie się po Rynku.

Od września na barlinecki Rynek nie wjeżdżają już autobusy i busy komunikacji miejskiej. Wszystko za sprawą nowych przystanków zlokalizowanych na głównej ulicy miasta, Niepodległości.

Jeszcze do niedawna do zlokalizowanego na Rynku przystanku podjeżdżały autobusy i auta komunikacji miejskiej. Bardzo często autobusy nie mogły pokonać zakrętów z jednego powodu. Stojące samochody osobowe skutecznie to ograniczały czy wręcz uniemożliwiały. Stąd częste wizyty w tych miejscach policji, kłótnie pomiędzy kierowcami. W końcu postanowiono przystanek przenieść na główną ulicę miasta. Tak też zrobiono. Po dwóch stronach ulicy Niepodległości wybudowano zatoczki, ustawiono wiaty dla osób oczekujących na busy bądź autobusy. Mimo początkowych wątpliwości i narzekań korzystający z nich zarówno mieszkańcy miasta, jak i osoby przyjezdne już do nich się przyzwyczaiły. Dzięki tej inwestycji uliczki wokół Rynku stały się bardziej przejezdne, a dodatkowo powstało kilka nowych miejsc parkingowych. ©℗

Tekst i fot. J. SŁOMKA