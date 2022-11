Ruszyły roboty na Bezrzeczu. Utrudnienia dla kierowców

Rozpoczęły się główne prace związane z rozbudową ulic Górnej i Koralowej w Bezrzeczu. Wykonawcą jest firma Eurovia Polska S.A. W ramach inwestycji wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa w ciągu ul. Koralowej. Prace zostały skoordynowane z prowadzoną jednocześnie przebudową wspomnianej ulicy. Zmieniona została również organizacja ruchu.

Dziś (2 listopada) sfrezowana została nawierzchnia ul. Koralowej na odcinku od okolic ul. Zaściankowej do skrzyżowania ulic Koralowej, Szkolnej i Górnej. Prace prowadzone są przy ręcznym kierowaniu ruchem przez wykonawcę.

Natomiast od czwartku (3 listopada) wprowadzony zostanie ruch wahadłowy na ok. 170 metrowym odcinku od granicy administracyjnej z gminą Szczecin (okolice ul. Zaściankowej) w kierunku szkoły. Dodatkowo wyłączona zostanie możliwość poruszania się pieszych chodnikiem po stronie południowej drogi. Wykonawca rozpocznie na tym odcinku prace związane z budową kanalizacji deszczowej.

To jednocześnie początek utrudnień w ruchu, które towarzyszyć będą mieszkańcom Bezrzecza przez kolejne miesiące - do końca trwania inwestycji, tj. do końca 2023 roku.

Przebudowa drogi powiatowej Bezrzecze-Wołczkowo w ciągu ul. Górnej i Koralowej w Bezrzeczu kosztować będzie niemal 13 mln zł. Inwestycja została dofinansowana w ramach Funduszu Polski Ład oraz Funduszu Rozwoju Dróg. Dzięki współpracy między samorządami, wsparcia finansowego udzieliła także gmina Dobra. Pozostała część pieniędzy pochodzi z budżetu powiatu polickiego.

