Uroczyste pożegnanie maturzystów. Ostatni dzwonek i egzamin dojrzałości [GALERIA]

Fot. Agata Jankowska

Dla jednych stres, dla innych po prostu egzamin, który jest przepustką do dorosłości. Już niebawem, bo 4 maja, rozpoczną się tegoroczne egzaminy maturalne. Absolwenci szkół średnich żegnają się ze swoimi placówkami, nauczycielami i znajomymi, również w ramach oficjalnych uroczystości. Tak jak w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie, które pożegnało swoich maturzystów uroczystą akademią.

REKLAMA

Jest to najważniejszy egzamin w życiu każdego z nas. Maturę musi napisać (i zdać) każdy uczeń szkoły średniej, który chce kontynuować edukację na uczelniach wyższych. Dla wielu maturzystów to także czas intensywnej nauki, ważnych emocji, stresu czy strachu. Ale są też tacy, którzy traktują maturę jako jeden z etapów w życiu i moment, w którym będą mogli poczuć się w pełni dorośli czy też wolni.

– Jestem dość pewna siebie i wydaje mi się, że im mniej się stresuję, tym łatwiej się uczę i mam lepsze wyniki – wyznaje Ola, maturzystka z I LO.

Dodaje, że przygotowania do matury, choć intensywne, nie przynoszą wielkich trosk i nerwów. Maturzystka wypracowała sobie swoją rutynę, jeśli chodzi o naukę.

– U mnie jest akurat dosyć wygodna, bo znajduję sobie taki balans między nauką a swoim prywatnym życiem, ale wiem, że u niektórych to jest faktycznie bardzo męczące i czasochłonne.

Rozszerzoną maturę będzie pisała z geografii i języka angielskiego. Chce studiować turystykę i rekreację na Uniwersytecie Szczecińskim.

– Wydaje mi się, że każdy uczeń się tym stresuje, ponieważ jest to ważne wydarzenie w naszym życiu. Aczkolwiek przygotowujemy się do tego od czterech lat. „Jedynka” też jest szkołą, w której nauczyciele naprawdę dobrze nas uczą, więc myślę, że większość z nas może czuć się przygotowana. Dodatkowo mogę jeszcze powiedzieć, że każdy też przygotowuje się we własnym zakresie do rozszerzeń, więc jeżeli ktoś zaczął naukę systematycznie wcześniej, to może się nie obawiać. Ja się aż tak nie obawiam, choć wiadomo – stres zawsze jest – mówi Vanessa.

Maturzystów odbierających świadectwa ukończenia szkoły uroczyście pożegnała w piątek (24 kwietnia) dyrekcja I LO. W auli pojawiło się grono pedagogiczne, rodzice oraz zaproszeni goście – w tym absolwenci szkoły, którzy osiągnęli sukces. Jednym z nich był Dariusz Wieczorek, poseł na Sejm, były minister nauki i szkolnictwa wyższego. Pogratulował maturzystom, życzył powodzenia i zachęcał, aby aplikowali po maturze na zachodniopomorskie uczelnie, które - jak mówił - reprezentują wysoki poziom, a nasz region szybko się rozwija. ©℗

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 27.04.2026r.

Agata Jankowska

REKLAMA