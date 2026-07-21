Ruszyły konsultacje społeczne w sprawie planu ogólnego gminy Police

W Urzędzie Miejskim w Policach uruchomiony zostanie także punkt konsultacyjny, w którym mieszkańcy poszczególnych obrębów gminy będą mogli zapoznać się z projektem i zadać pytania w wyznaczone dni. Fot. Agnieszka Spirydowicz

Mieszkańcy gminy Police mają nieco ponad miesiąc, żeby zabrać głos w sprawie tego, jak będzie wyglądać ich gmina za kilka, kilkanaście lat. W poniedziałek 20 lipca ruszyły konsultacje społeczne projektu planu ogólnego – dokumentu, który zastąpi dotychczasowe studium uwarunkowań i będzie podstawą do wydawania warunków zabudowy. Konsultacje potrwają do 31 sierpnia.

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Projekt dokumentu, wraz z uzasadnieniem, wykazem wniosków oraz prognozą oddziaływania na środowisko, jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Policach oraz na stronie internetowej gminy. Można się z nim zapoznać także osobiście w siedzibie urzędu, w Wydziale Urbanistyki i Architektury przy ul. Bankowej 18, w pokoju 205 – w poniedziałki w godzinach od 8.15 do 16.00, a od wtorku do piątku od 7.15 do 15.00.

Do zapoznania się z projektem planu ogólnego służy narzędzie opracowane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, dostępne na stronie aplikacje.gov.pl. Dla osób, które nie są zaznajomione z jego obsługą, przygotowano filmy instruktażowe umieszczone na kanale YouTube.

W ramach konsultacji przewidziano kilka form udziału mieszkańców. Przez cały okres trwania konsultacji, czyli do 31 sierpnia, można składać uwagi do projektu – wyłącznie na formularzu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 13 listopada 2023 roku. Wzór formularza jest dostępny w BIP-ie urzędu oraz na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Uwagi w formie papierowej należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego przy ul. Stefana Batorego 3, natomiast w formie elektronicznej – za pośrednictwem poczty elektronicznej, ePUAP lub e-Doręczeń.

Osoby wnoszące uwagę muszą wskazać, jakiej nieruchomości ona dotyczy, opisać jej przedmiot oraz podać swoje imię i nazwisko lub nazwę, a także adres zamieszkania lub siedziby i adres poczty elektronicznej. Trzeba też zaznaczyć, czy wnoszący jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Oprócz zbierania uwag na piśmie gmina zaplanowała także spotkanie otwarte poprzedzone prezentacją planu ogólnego. Odbędzie się ono 10 sierpnia w godzinach od 16.00 do 19.00 w sali Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Siedleckiej 1. Dzień później, 11 sierpnia, w godzinach od 15.00 do 18.00, w siedzibie urzędu przy ul. Stefana Batorego 3, w pokoju 32, będzie można skorzystać z dyżuru projektanta planu.

W tym samym pokoju uruchomiony zostanie także punkt konsultacyjny, w którym mieszkańcy poszczególnych obrębów gminy będą mogli zapoznać się z projektem i zadać pytania w wyznaczone dni. Zgodnie z harmonogramem, 12 sierpnia punkt konsultacyjny będzie dotyczył Trzebieży, 13 sierpnia – Karpina, Drogoradza, Uniemyśla, Niekłończycy i Dębostrowa, a 14 sierpnia – Polic i Siedlic. Kolejne terminy to 18 sierpnia dla Przęsocina, 19 sierpnia dla Tanowa, Zalesia i Węgornika, 20 sierpnia dla Trzeszczyna, Tatyni i Wieńkowa oraz 21 sierpnia dla Sierakowa i Pilchowa. Punkt konsultacyjny będzie czynny każdego z tych dni w godzinach od 15.00 do 18.00.

Niezależnie od uwag dotyczących samego planu, do 31 sierpnia 2026 roku można składać także uwagi do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Można je zgłaszać pisemnie lub ustnie do protokołu w kancelarii urzędu, a także drogą elektroniczną, przy czym w tym przypadku nie jest wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny.

(sag)

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