Plan ogólny Szczecina przyjęty. Najważniejszy dokument od lat

Fot. Dariusz Gorajski

21 radnych opowiedziało się za przyjęciem planu ogólnego, 7 było przeciw. Na dzisiejszej sesji Rady Miasta zadecydowano o przyjęciu ważnego dokumentu określającego planowanie przestrzenne miasta.

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Plan ogólny to nowy akt planowania przestrzennego, zastępujący dotychczasowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin, przyjęte przez Radę Miasta w roku 2022 r. Sporządzenie planu ogólnego jest efektem reformy planistycznej, która rozpoczęła się w roku 2023. Plan ogólny wraz z uchwaloną w 2025 roku Strategią rozwoju Szczecina 2035 będą stanowiły ujednolicone źródło dyspozycji planistycznych, nawet jeżeli inwestycje będą prowadzone w trybie różnych procedur administracyjnych. Jednocześnie, plan ogólny będzie aktem prawa miejscowego – oznacza to, że wszystkie od tej pory sporządzane plany miejscowe, a także wydawane decyzje o warunkach zabudowy, będą musiały być zgodne z jego ustaleniami.



- To bardzo ważny dokument, bardzo potrzebny, aby myśleć o przyszłości naszego miasta i dokument, który wiąże się tak naprawdę ze wszystkimi działaniami podejmowanymi przez nas w tym sensie organizacyjnym, ale także w sensie inwestycyjnym i w sensie tych przestrzeni, które chcemy w Szczecinie rozwijać i tych projektów, które na przyszłość będą dla nas ważne. Staraliśmy się te wszystkie elementy ze sobą powiązać i stworzyć jak najbardziej spójny dokument, który jest w tej chwili bazą do dalszych naszych działań - powiedział prezydent Piotr Krzystek.



(aj)

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