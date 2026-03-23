Poniedziałek, 23 marca 2026 r. 
REKLAMA 10 szczecin
REKLAMA

Ruszyło sadzenie kwiatów w Świnoujściu

Data publikacji: 23 marca 2026 r. 17:26
Fot. UM Świnoujście  

W miniony weekend posadzone zostały pierwsze kwiatowe sadzonki na Placu Wolności w Świnoujściu. Magistrat zapowiada, że to dopiero początek znacznie większej akcji kwiatowych nasadzeń w mieście.

REKLAMA

Kolejne obsady kwiatowe będą wykonywane w centrum miasta, na promenadzie i na prawobrzeżu. W sumie w najbliższych dniach posadzonych zostanie prawie 22 tysiące roślin.

Wśród sadzonych gatunków są: bratki, tulipany, prymule i stokrotki. Poza Placem Wolności kwiaty pojawią się jeszcze na ulicy Armii Krajowej, na Placu Borowskiego, w Parku Zdrojowym, Parku Chopina oraz na ul. Sąsiedzkiej.

W maju pojawi się z kolei się tak zwana obsada letnia. Dominować będą  begonie, pelargonie, róże, miskanty, smagliczki i inne. Najwięcej kwiatów trafi na rabaty na promenady oraz na dywany kwiatowe w Parku Zdrojowym.

Od kilku lat w różnych punktach Świnoujścia są montowane też tzw. wieże kwiatowe, czyli kaskadowe konstrukcje kwietnikowe. Magistrat zapowiada, że tej wiosny również się pojawią, ale nie podaje jeszcze dokładnej ich lokalizacji.

(k)

REKLAMA
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj

REKLAMA

Pogoda

10 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA