Ruszyło sadzenie kwiatów w Świnoujściu

Fot. UM Świnoujście

W miniony weekend posadzone zostały pierwsze kwiatowe sadzonki na Placu Wolności w Świnoujściu. Magistrat zapowiada, że to dopiero początek znacznie większej akcji kwiatowych nasadzeń w mieście.

REKLAMA

Kolejne obsady kwiatowe będą wykonywane w centrum miasta, na promenadzie i na prawobrzeżu. W sumie w najbliższych dniach posadzonych zostanie prawie 22 tysiące roślin.

Wśród sadzonych gatunków są: bratki, tulipany, prymule i stokrotki. Poza Placem Wolności kwiaty pojawią się jeszcze na ulicy Armii Krajowej, na Placu Borowskiego, w Parku Zdrojowym, Parku Chopina oraz na ul. Sąsiedzkiej.

W maju pojawi się z kolei się tak zwana obsada letnia. Dominować będą begonie, pelargonie, róże, miskanty, smagliczki i inne. Najwięcej kwiatów trafi na rabaty na promenady oraz na dywany kwiatowe w Parku Zdrojowym.

Od kilku lat w różnych punktach Świnoujścia są montowane też tzw. wieże kwiatowe, czyli kaskadowe konstrukcje kwietnikowe. Magistrat zapowiada, że tej wiosny również się pojawią, ale nie podaje jeszcze dokładnej ich lokalizacji.

(k)

REKLAMA