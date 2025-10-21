Ruszyła ważna inwestycja w "Pleciudze"

Dyrekcja "

Podziemny magazyn, interaktywny plac zabaw jakiego w Szczecinie jeszcze nie było i scena letnia z miejscami dla widowni - tak mają wyglądać efekty rozpoczętej właśnie przebudowy w Teatrze Lalek "Pleciuga". Jej koszt to 4,5 miliona złotych i jest ona częściowo finansowana ze Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

REKLAMA

Zadanie zostało podzielone na kilka etapów.

- Pierwszy z nich będzie realizowany w tym roku i polega na demontażu istniejącego placu zabaw oraz budowie magazynu podziemnego i zespoleniu go z istniejącym budynkiem teatru. Następnie w etapie drugim i trzecim będziemy realizować już ten docelowy projekt ze środków Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, czyli interaktywny plac zabaw inspirowany magicznym ogrodem Alicji z Krainy Czarów. Będzie to wspaniała atrakcja dla mieszkańców,

dla dzieci, dla rodzin w centrum Szczecina - tłumaczy Anna Wolska, zastępczyni dyrektora Teatru Lalek "Pleciuga".

Kolejne etapy projektu mają zostać zrealizowane do 30 czerwca 2027 - tę datę podaje się jako termin końca inwestycji.

Ekipa budowlana rozpoczęła prace w tym tygodniu. Jej zadaniem jest, jak tłumaczy wykonawca, wbicie maszyn w ziemię na około 3 metry poniżej powierzchni terenu. Plac budowy przy "Pleciudze" jest już ogrodzony i przygotowywany pod budowę - trwa demontaż starego placu zabaw. Wykonawca instaluje obecnie zaplecze, prąd, i przygotowuje się do twardych wykopów.

Pierwszy etap, czyli magazyn żelbetowy będzie miał powierzchnię 268,3 mkw. Natomiast plac zabaw będzie imponujący jak na skalę miasta. Nie będzie to tradycyjny plac kończący się na bujakach czy huśtawkach. Ma on pobudzać wyobraźnię najmłodszych, łącząc zabawę z artystycznym klimatem otoczenia teatru. W „Magiczny Ogród” wkomponowane zostaną: zabawki przypominające olbrzymie rośliny, dzięki którym dzieci poczują się jak w świecie gigantów, bajkowe owady, trampoliny, piaskownica, zjeżdżalnie, miniskarpy z tunelami, a także popularny „pająk” (linarium), siłownia zewnętrzna dla dorosłych, amfiteatr ze sceną letnią, który otworzy przed teatrem nowe możliwości organizacji wydarzeń plenerowych. Scena ma być zadaszona, zbudowana zostanie także kilkupoziomowa widownia.©℗

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 22.10.2025 r.

Agata Jankowska

REKLAMA