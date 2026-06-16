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Ruszyła sprzedaż biletów na Samorządowy Szlak Wodny

Data publikacji: 16 czerwca 2026 r. 12:59
Ostatnia aktualizacja: 16 czerwca 2026 r. 13:01
Ruszyła sprzedaż biletów na Samorządowy Szlak Wodny
 

Ruszyła sprzedaż biletów na tegoroczną edycję tramwaju wodnego, który będzie kursował po wodach Zalewu Szczecińskiego. Pierwsze rejsy rozpoczną się już 27 czerwca.

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Rezerwacji miejsc można już dokonywać u armatorów statków poprzez ich strony internetowe: https://www.adler-schiffe.pl/szlak-wodny/?utm_source=chatgpt.com#zakup
https://statek.pl/tramwaj-wodny?utm_source=chatgpt.com#obie-strony

Na stronie www.policki.pl uruchomiona została specjalna zakładka, w której znaleźć można najważniejsze informacje dotyczące tegorocznych rejsów: trasy i przystanki, terminy kursowania, rozkłady rejsów, cennik biletów i linki do sprzedaży, informacje dla rowerzystów aktualności i komunikaty.

Na pokład można zabrać rower, co daje możliwość łączenia rejsów z wycieczkami rowerowymi po okolicznych trasach.

 (K)

 

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