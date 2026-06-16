Ruszyła sprzedaż biletów na Samorządowy Szlak Wodny

Ruszyła sprzedaż biletów na tegoroczną edycję tramwaju wodnego, który będzie kursował po wodach Zalewu Szczecińskiego. Pierwsze rejsy rozpoczną się już 27 czerwca.
Rezerwacji miejsc można już dokonywać u armatorów statków poprzez ich strony internetowe: https://www.adler-schiffe.pl/szlak-wodny/?utm_source=chatgpt.com#zakup
https://statek.pl/tramwaj-wodny?utm_source=chatgpt.com#obie-strony
Na stronie www.policki.pl uruchomiona została specjalna zakładka, w której znaleźć można najważniejsze informacje dotyczące tegorocznych rejsów: trasy i przystanki, terminy kursowania, rozkłady rejsów, cennik biletów i linki do sprzedaży, informacje dla rowerzystów aktualności i komunikaty.
Na pokład można zabrać rower, co daje możliwość łączenia rejsów z wycieczkami rowerowymi po okolicznych trasach.
(K)