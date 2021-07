Ruszył XII Jarmark Jakubowy!

Po roku przerwy w Szczecinie odbywa się jedno z najbardziej ulubionych przez szczecinian i turystów letnich wydarzeń w mieście - Jarmark Jakubowy! Przy katedrze pw. św Jakuba znowu jest gwarno i pachnie smakołykami z różnych regionów. Wystawcy chwalą atmosferę, a klienci ofertę. Impreza potrwa do niedzieli. Warto się na nią wybrać, bo czeka wiele atrakcji.

Czego tu nie ma! Na straganach wystawiono przysmaki - chleby, sery, tradycyjne wędliny, wina, nalewki, miody, orzechy, chałwy, oliwki, herbaty, zioła, przyprawy. Są ozdoby, ceramika, biżuteria, koronki z Koniakowa, ubrania, wiklina, kosmetyki, ekologiczne poduszki z łuską orkiszową albo gryczaną, nawet pierniki i bombki! Na miejscu można zjeść szaszłyki, kiełbaski z rusztu, podpłomyki, pieczone ziemniaki, kuszą kołacze z lodami, poncz, lokalne browary.

Na Jarmarku Jakubowym jest w czym wybierać

Szósty raz na jarmarku wystawia produkty francuz Gilles. Sprzedaje mydła z Marsylii. Można u niego kupić na przykład mydło ze śluzem ślimaka. Po raz siódmy przyjechał tu z Podkarpacia Wawrzyniec Maziejuk z Rodzinnego Gospodarstwa Ekologicznego Figa.

- Przyciąga nas miła atmosfera, miasto, ludzie, ale też parafia św. Jakuba - mówi wystawca. - Sam pomysł jest bardzo fajny. Przyjeżdżamy od lat i sprawia nam to dużą przyjemność. W dodatku prawie zawsze dopisuje pogoda. Jesteśmy z Beskidu Niskiego. W gospodarstwie ekologicznym hodujemy czterysta kóz i robimy własne produkty - sery, twarogi, bundze, jogurty. Szczególnie polecamy zawsze sery kozie, w tym roku także kozie jogurty, które wyprodukowaliśmy po raz pierwszy.

Jest w czym wybierać, a sprzedawcy chętnie opowiadają o swoich produktach.

- Przyjechaliśmy z Odolanowa w Wielkopolsce - przedstawiają się na swoim barwnym stoisku Agnieszka i Jarek Lesiakowie, którzy oferują m.in. ozdoby z suszonych roślin. - Na Jarmarku Jakubowym jesteśmy po raz drugi, ale byliśmy też w ubiegłym roku na Wałach Chrobrego. Lubimy szczecinian, a szczecinianie nas. Mamy wianki, nasz sztandarowy produkt, czosnki, które plotę ponad dwadzieścia lat w niezmienionej formie i cały czas się podobają. Mogą służyć jako ozdoba a także jako przyprawa w kuchni. W tym roku robimy z suszu również pizze kwiatowe. Wszystko uprawiamy sami, każdy kwiatek jest przez nas zrywany, ozdoby robimy ręcznie. Co roku jest jakiś nowy hit. Myślę, że teraz będzie to szarłat zwisły, odmiana Bob Marley, który rzeczywiście wygląda jak dredy. To ceniona przez florystów ozdoba dająca zwis, o co nie jest łatwo wśród kwiatów.

Stoiska przyciągają odwiedzających, którzy często szukają tu sprawdzonych już produktów, ale wypatrują też nowości.

- Jest wielu wystawców z bardzo ciekawymi artykułami - chwali Barbara Zaborowska, która przyszła tu w dniu otwarcia, w czwartek. - Chciałoby się kupić wszystko. Bardzo ciekawe są rzeczy z wikliny, z drewna, rzeczy do domu. Są smaczne wędliny, wina, nalewki, chleby - czego dusza zapragnie!

Odpust katedralny i jarmarkowa scena

Jarmark Jakubowy towarzyszy odpustowi katedralnemu ku czci św. Jakuba. To cykliczne wydarzenie, z ubiegłoroczną przerwą, wywołaną sytuacją epidemiczną. Tegoroczny jarmark potrwa do niedzieli (25 bm.) Na pl. Orła Białego czekają też atrakcje dla dzieci - miasteczko z EkoStrefą i placem zabaw, które jest czynne w godz. 11-20.

Bogaty program ma również jarmarkowa scena – w piątek wystąpią na niej m.in. Srebrzyści Akordeoniści oraz zespół Beckstage, w sobotę Pyrzyczanki, Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej Krąg, a także Arka Noego (godz. 16). Gwiazdą niedzielnego koncertu (g. 16) będzie Grażyna Łobaszewska. Szczegółowy program na www.jarmarkjakubowy.pl.

Głównym organizatorem XII Jarmarku Jakubowego jest parafia pw. św. Jakuba Apostoła.

Anna Gniazdowska