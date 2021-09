Ruszają szczepienia przypominające dla osób po 50. roku życia

Zachodnipomorskie wciąż jest w grupie województw z największą liczbą nowych zakażeń koronawirusem. Przybywa ich też w skali kraju. Specjaliści podkreślają, że w obliczu narastającej czwartej fali pandemii ratunkiem są szczepienia przeciwko koronawirusowi.

Trwają te podstawowe, ale też kolejne grupy osób mogą korzystać z dawki przypominającej. Od 24 września mają do niej prawo osoby, które ukończyły 50 lat oraz pracownicy ochrony zdrowia, mający bezpośredni kontakt z pacjentem. Już wcześniej, bo od 1 września, taką możliwość dostały osoby m.in. leczone onkologicznie, po przeszczepach, z niedoborem odporności, dializowane.

Szczepionki jedyną bronią

- Jedyną bronią, którą możemy w tej chwili użyć, aby zmniejszyć efekty tych nowych zakażeń to są oczywiście szczepienia - mówił na wtorkowej konferencji prasowej Waldemar Kraska, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. - Zawsze do tych szczepień namawialiśmy, ale wiemy, że w sposób naturalny każde szczepienie po jakimś czasie wygasa. W przypadku szczepienia przeciwko koronawirusowi także ta ochrona naszego organizmu z biegiem czasu maleje. Dlatego wiele krajów zdecydowało się na podanie trzeciej dawki, i my również, za rekomendacją Rady Medycznej, taką trzecią dawkę chcemy skierować do Polaków.

Przypominał, że trzecia dawka już jest podawana np. osobom, które chorują na nowotwory, są dializowane, mają schorzenia, które obniżają odporność, są po przeszczepach. Teraz mogą z niej skorzystać także pracownicy służby zdrowia oraz osoby powyżej 50. roku życia.

- Dowodem na to, że szczepienia pomagają, są kolejne statystyki - dodał Waldemar Kraska. - W poprzedniej fali przy takiej ilości dziennych zakażeń było 10-krotnie więcej zgonów niż w tej chwili.

Dla kogo trzecia dawka szczepionki?

Osoby powyżej 50. roku życia oraz pracownicy służby zdrowia (którzy mają bezpośredni kontakt z pacjentem) mogą przyjąć dodatkową szczepionkę marki Pfizer - po 6 miesiącach od pełnego zaszczepienia. Ministerstwo Zdrowia dodaje, że jeśli ktoś przyjął inną szczepionkę (np. Astra Zeneca, Moderna czy J&J) podczas pierwotnego szczepienia, teraz może zaszczepić się Pfizerem jako dawką przypominającą.

Osoby z określonych grup ryzyka, które prawo do dawki przypominającej mają już od 1 września, mogą ją przyjąć w odstępie nie mniej niż 28 dni po ukończeniu dwudawkowego schematu szczepienia przeciw COVID-19.

Zasady rejestracji się nie zmieniają. Można to zrobić przez: bezpłatną infolinię 989; SMS o treści SzczepimySie na numer 880-333-333; pobliski punkt szczepień; przez stronę www.pacjent.gov.pl.

Agnieszka Spirydowicz