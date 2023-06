Ruszają Dni Cedyni 2023. Atrakcje przez cały weekend

Fot. Organizator

Wojowie, liczne pokazy i prezentacje oraz występy zespołów i wokalistów - to tylko niektóre atrakcje, jakie czekają na gości i uczestników rozpoczynających się w piątek (23 czerwca) Dni Cedyni 2023.

Impreza potrwa do 25 czerwca i jak zapowiada Adam Zarzycki, burmistrz Cedyni, każdy znajdzie coś dla siebie. Trzydniowe imprezy rozpoczną się w piątek o godz. 17.00 w miejskim amfiteatrze. Gwiazdą wieczoru będzie „ Long & Junior” – polski zespół wykonujący muzykę z pogranicza disco polo i dance. Tworzą go pochodzący z Górnego Śląska Jarosław Grzesista „Long” i Michał Jeleń „Junior”. Grupa zadebiutowała w 2000 roku, singlem „J.A.Z.D.A.”.

Najwięcej atrakcji przypadnie na sobotę 24 czerwca. Jedną z nich będzie Bieg do Orła – Cedynia 972-2023. Zawodnicy wystartują ze Stadionu Miejskiego, a metę przewidziano na Górze Czcibora. Również w sobotę odbędzie się oficjalna inauguracja Dni Cedyni 2023. Wówczas to, burmistrz Cedyni wręczy najlepszemu uczniowi symboliczne klucze do bram miasta. Wieczorem przewidziano m.in. występ kabaretu "Paka", którego na scenie wzmocni Joanna Bartel. Gwiazdą wieczoru będzie Danzel - belgijski piosenkarz, wykonujący muzykę taneczną. Tym razem artysta wystąpi wraz z zespołem. Niedziela to ostatni dzień obchodów. Równo w południe odbędzie się w plenerze inscenizacja bitwy pod Cedynią.

Dni Cedyni 2023 to również masa imprez towarzyszących jak np. obozowisko osady wczesnośredniowiecznej, pokazy ubiorów, broni, wyposażenia wojów oraz rzemiosła średniowiecznego. Będzie też degustacja potraw zgodnie z recepturą średniowieczną. Przewidziano ponadto ścianki z informacjami o początkach państwa polskiego i gra planszowa „Rex ambulans”. Na dzieci i dorosłych czekają wesołe miasteczko i stoiska gastronomiczne oraz stoisko Lasów Państwowych. Całość programu dostępna jest na stronie https://cedynia.pl/dni-cedyni-2023/

Krzysztof ŻURAWSKI