Rusza świąteczny jarmark

Już w ten piątek na trzech placach w centrum miasta otwiera się Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy. Swój świąteczny towar zaoferuje blisko 95 wystawców z różnych stron Polski.

Jarmark można odwiedzać w dawnej alei kwiatowej, na placu Adamowicza i placu Lotników. W drewnianych domkach będzie można kupić sery prosto z Podhala, wiejskie przysmaki od podlaskich rolników, węgierskiego kołacza, litewskie chleby na zakwasie oraz wędliny, a także choszczeńskie miody, ukraińskie pielmieni oraz wiele innych regionalnych i wyjątkowych smakołyków. Nie zabraknie także naparów, nalewek i herbat oraz szczecińskiej czekolady, grzanego wina i pierników.

Na jarmarku będzie można kupić upominki - m.in. biżuterię z bursztynem, kosmetyki, wyroby ceramiczne, szczecińskie gadżety, skarpetki, portfele, drewniane zabawki, pluszaki. W alei kwiatowej stanie domek, w którym będzie można kupić produkty firmowane marką Zrobione w Szczecinie.

W weekendy na scenie wystąpią lokalni artyści oraz podopieczni szczecińskich szkół i przedszkoli. W najbliższy zobaczymy m.in.: Zespół Pieśni i Tańca Pomorza Zachodniego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, Duo Active Music. Przedstawiciele Jadłodzielni będą promować ideę foodsharingu i namawiać do tego, aby w czasie świąt nie marnować żywności.

Na placu Adamowicza stanęła karuzela wenecka, w alei kwiatowej 15-metrowe koło młyńskie, na placu Lotników drewniany 14-metrowy wiatrak, a w jego sąsiedztwie mała karuzela dla dzieci.

Jak co roku na jarmarku znajdziemy też Jemiołowy Zakątek, gdzie będzie ustawione stoisko do pisania listów do seniorów. Trafią do nich jeszcze przed świętami. Komu zalegają bożonarodzeniowe dekoracje, może je przynieść do jarmarkowej Bombkodzielni (ze względów bezpieczeństwa organizatorzy proszą, aby nie przynosić lampek choinkowych).

Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy potrwa do 22 grudnia. Godziny otwarcia: poniedziałek-czwartek godz. 14-20, piątek godz. 14-23, sobota godz. 10-23, niedziela godz. 10-21, z wyjątkiem 22.12, kiedy jarmark potrwa w godz. 10-18.

(K)