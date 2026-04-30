Rusza sezon na Łasztowni

Rozpoczynają się przygotowania do kolejnego lata na Łasztowni. Od piątku działalność wznawia Food Port. Majowy weekend to także otwarcie sezonu w porcie jachtowym North East Marina oraz w Miejskiej Strefie Letniej.

REKLAMA

Food Port to punkt sezonowej oferty gastronomicznej. Food trucki będą dostępne od 1 maja.

Na Łasztownię ponownie zawita także Eco Patrol. Jego zadaniem będzie dbanie o czystość nabrzeży i prowadzenie działań edukacyjnych. W rejonie Odry pojawi się więcej koszy na śmieci.

Majowy weekend to także otwarcie sezonu w porcie jachtowym North East Marina oraz w Miejskiej Strefie Letniej (plaża będzie dostępna do końca września). W trakcie sezonu nie zabraknie koncertów, wydarzeń kulturalnych, tanecznych i sportowych. Już w maju na Łasztowni będą się odbywać koncerty w ramach Juwenaliów. Na scenie wystąpią m.in. Bracia Kacperczyk, Myslovitz, Wiktor Dyduła, PROBL3M, Bracia Golec czy Dawid Kwiatkowski.

(K)

REKLAMA