Czwartek, 26 lutego 2026 r. 
REKLAMA 10 szczecin
REKLAMA

Co powstanie między ul. Energetyków i św. Floriana? Na razie mamy małe Pompeje

Data publikacji: 26 lutego 2026 r. 06:34
Ostatnia aktualizacja: 26 lutego 2026 r. 06:34
Co powstanie między ul. Energetyków i św. Floriana? Na razie mamy małe Pompeje
W miejscu, gdzie jeszcze kilka lat temu stał wątpliwej urody biurowiec upadłego Energopolu Szczecin SA, odsłonięto fundamenty i piwnice starej przedwojennej zabudowy tej części Łasztowni.  

Tuż obok stacji benzynowej przy ul. Energetyków w Szczecinie, w miejscu, gdzie jeszcze kilka lat temu stał wątpliwej urody biurowiec upadłego Energopolu Szczecin SA, odsłonięto fundamenty i piwnice starej przedwojennej zabudowy tej części Łasztowni. Co powstanie w tym miejscu? Właściciel działki, firma deweloperska Atal pytania o to, na razie kwituje krótkim stwierdzeniem: "projekt nie jest jeszcze do końca gotowy".

REKLAMA

Zgodnie jednak z profilem firmy budowlanej, jaką jest Atal i przeznaczeniem działki można spodziewać się w tym miejscu obiektów mieszkalno-usługowych. Tu warto zauważyć, że wspomniany deweloper buduje kilkaset metrów dalej, tuż przy Odrze, kompleks budynków mieszkalno-usługowych.

Zanim Łasztownia, podobnie jak inne nadodrzańskie części Szczecina legła w gruzach pod koniec II wojny światowej, tereny po wschodniej stronie rzeki Odry i w rejonie Parnicy były dość gęsto zabudowane. Dziś możemy oglądać przez szczeliny w ogrodzeniu to, co z tej zabudowy pozostało. Miejmy nadzieje, że przynajmniej te najciekawsze piwnice, podobnie jak to się stało na Podzamczu - zostaną zachowane lub zrekonstruowane.©℗

Tekst i fot. (CK)

REKLAMA
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

10 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA