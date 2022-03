Rusza punkt konsultacyjny dla uchodźców w szpitalu przy ul. Arkońskiej w Szczecinie

Punkt konsultacyjny dla uchodźców z Ukrainy, zmagających się z chorobami przewlekłymi, rusza w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie - w jego siedzibie przy ul. Arkońskiej 4. Tworzy go personel tego szpitala.

- Do punktu konsultacyjnego chorujący przewlekle obywatele Ukrainy będą mogli przyjść (bez skierowania) od 8 marca (wtorek) - informuje Tomasz Owsik-Kozłowski, rzecznik szpitala. - Punkt będzie czynny od poniedziałku do piątku, w godz. 15.00-19.00. Pacjentami zajmą się lekarze-wolontariusze pracujący na co dzień w Szpitalu Wojewódzkim przy ul. Arkońskiej w Szczecinie.

Podczas wizyty będzie można uzyskać m.in. specjalistyczną konsultację lekarską, receptę na leki stałe i skierowanie do poradni. W trakcie każdego dyżuru obecni będą także lekarze porozumiewający się po ukraińsku lub po rosyjsku.

Pomogą w zakresie: chorób kardiologicznych (m.in. nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu serca), nowotworów złośliwych, chorób endokrynologicznych (m.in. cukrzyca, choroby tarczycy), chorób nerek, chorób gastrologicznych, chorób reumatologicznych i innych z zakresu chorób wewnętrznych.

Każdy pacjent powinien mieć przy sobie: potwierdzenie przekroczenia granicy ukraińsko-polskiej po 24.02.2022, dowód tożsamości, dokumentację dotyczącą dotychczasowego leczenia lub przynajmniej spis przyjmowanych leków.

Lekarze przyjmować będą pacjentów na zasadach wolontariatu.

Punkt konsultacyjny dla dorosłych uchodźców z Ukrainy z chorobami przewlekłymi działa w budynku J (parter), tel. 91 813 90 88.

(sag)

Персонал обласної лікарні у Щецині відкриє консультаційний пункт для біженців з України, які потребують консультації чи модифікації спеціалізованого лікування, розпочатого в їхній рідній країні. Пункт працюватиме на території лікарні на вул.Арконська

До консультаційного пункту зможуть приходити люди, які страждають на хронічні захворювання (без направлення) з 8 березня, 5 днів на тиждень у годинах 15:00-19:00. Пацієнтів доглядатимуть лікарі-добровольці, які щодня працюють в обласній лікарні за адресою вул. Арконська в Щецині

Під час візиту ви зможете отримати, серед іншого, консультацію лікаря-фахівця, рецепт на ліки що приймаються на постійній основі,та направлення до спеціалізованої клініки. Під час кожного чергування також будуть присутні лікарі, які володіють українською чи російською мовами.

Обсяг пропонованої допомоги:

кардіологічні захворювання (гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця, аритмії)

Злоякісні пухлини

ендокринні захворювання (цукровий діабет, захворювання щитовидної залози)

Хвороба нирок

шлунково-кишкові захворювання

Ревматологічні захворювання

і інші внутрішні захворювання



Кожен пацієнт повинен мати при собі:

довідку про перетинання українсько-польського кордону (після 24.02.2022)

посвідчення особи

документація про попереднє лікування або, принаймні, список ліків, що приймаються



Лікарі прийматимуть пацієнтів на добровільній основі.

Консультаційний пункт для дорослих біженців з України із хронічними захворюваннями.

Вул. Арконьська 4, павільйон J, 71-455 Щецін

Відкритий 5 днів на тиждень (пн-пт) у годинах 15:00-19:00