Rusza przebudowa drogi Stobno-Będargowo. Uwaga na objazdy

Fot. Powiat Policki

Od piątku (3 lipca) obowiązuje czasowa organizacja ruchu w związku z rozpoczęciem pierwszego etapu przebudowy drogi powiatowej nr 3920Z na odcinku Stobno–Będargowo. Drogę zamknięto dla ruchu na fragmencie od Stobna, za przejazdem kolejowo-drogowym, do skrzyżowania z drogą gminną.

REKLAMA

Dla kierowców wyznaczono objazd prowadzący drogą gminną do Dworca PKP Stobno Szczecińskie oraz drogą powiatową nr 3923Z przez miejscowość Stobno.

Jak informują służby, mimo zamknięcia odcinka przez około 1–2 tygodnie po wprowadzeniu nowej organizacji ruchu po terenie budowy nadal będą mogły poruszać się autobusy komunikacji miejskiej. Ewentualne zmiany w kursowaniu komunikacji mają zostać podane w kolejnych dniach.

Inwestycję realizuje firma PORR S.A. Zgodnie z umową podpisaną w czerwcu, wykonawca ma siedem miesięcy na wykonanie prac. Zakres robót obejmuje m.in. wymianę nawierzchni, poszerzenie jezdni, przebudowę odwodnienia, rowów i przepustów oraz budowę poboczy i zjazdów.

Modernizowany odcinek ma blisko kilometr długości i stanowi ważny ciąg komunikacyjny w gminie Kołbaskowo. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo i komfort jazdy oraz obsłużyć rozwijające się tereny inwestycyjne i przyszły węzeł Będargowo przy drodze ekspresowej S6.

Kierowcy proszeni są o zachowanie ostrożności i stosowanie się do tymczasowego oznakowania.

(sag)

REKLAMA