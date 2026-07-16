Rusza nabór do burs i internatów

Szczecin ma łącznie około 1,5 tys. miejsc w internatach i Bursie Szkolnej Integracyjnej. Fot. UM Szczecin

Ważna wiadomość dla uczniów spoza Szczecina, którzy od września rozpoczną naukę w tutejszych szkołach ponadpodstawowych. Dzisiaj, 16 lipca startuje elektroniczna rekrutacja do burs i internatów prowadzonych przez gminę Szczecin. Na kandydatów czeka ponad 400 wolnych miejsc.

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Szczecin ma łącznie około 1,5 tys. miejsc w internatach i Bursie Szkolnej Integracyjnej. Obecnie ponad 400 z nich pozostaje wolnych i czeka na uczniów spoza miasta, którzy planują rozpocząć naukę w szczecińskich szkołach ponadpodstawowych w roku szkolnym 2026/2027.

Rekrutacja do placówek będzie prowadzona w formie elektronicznej. Od 16 lipca kandydaci mogą wypełnić i złożyć wniosek za pośrednictwem systemu naboru w zakładce „BURSA/INTERNAT” na stronie https://nabor.pcss.pl/szczecin.

W systemie dostępna jest pełna oferta placówek wraz z zasadami rekrutacji, kryteriami przyjęć oraz szczegółowym harmonogramem.

– Na wypełnienie i złożenie wniosku o przyjęcie zainteresowani uczniowie mają czas do 3 sierpnia br. – mówi Marta Kufel z Centrum Informacji Miasta. – Od 3 do 10 sierpnia kandydaci biorący udział w rekrutacji muszą dostarczyć do placówki pierwszego wyboru, za pośrednictwem systemu naboru, skan lub zdjęcie zaświadczenia o przyjęciu do szkoły.

Wstępne wyniki tegorocznego naboru zostaną ogłoszone 18 sierpnia br. Następnie zakwalifikowani kandydaci będą mogli złożyć deklarację woli zamieszkania w bursie lub internacie (18-20 sierpnia).

Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną opublikowane 21 sierpnia br. do godz. 12.

(K)

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