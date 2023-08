Scena i parkiet – koniec sezonu na Różance [GALERIA]

Ostatnia niedziela sierpnia (27.08) była zarazem ostatnim dniem dwóch cyklicznych imprez, którym podczas wakacji patronuje „Kurier Szczeciński”.

Obie imprezy związane są ze szczecińską Różanką, gdzie Szczecińska Agencja Artystyczna ustawiła scenę i parkiet.

Na scenie, co niedziela, występowały przez całe lato zespoły grające w różnej stylistyce – głównie blues i jazz. Tym razem na muzycznej scenie wystąpił The Gang, z którym gościnie na perkusji zagrał Owen Hard junior. Zespół wspomagało troje wokalistów Nailah Vitha, Sławek Ostrowski oraz Bernadeta Cieślicka. Jako pierwsza wystąpiła Nailah Vitha, w której wykonaniu usłyszeliśmy znany standard „The Girl from Ipanema”.

Z kolei w godz. 17-20 odbyła się ostatnia w tym sezonie Różankowa Potańcówka, która zgromadziła bardzo dużo uczestników, pragnących tańcem pożegnać lato i swoją ulubioną imprezę. O oprawę muzyczną zadbał DJ Qjav. Na otwarcie imprezy zagrał „Rivers of Babylon” grupy Boney M.

Około godziny 17:30 zaczął padać drobny deszcz, który nie odstraszył uczestników potańcówki. Impreza trwała, mimo deszczu, aż do godziny 20.00.

Krzysztof ŻURAWSKI