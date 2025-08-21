Będą zmiany w Polickim Budżecie Obywatelskim . Żeby mniejsi też mieli szansę

Fot. Agnieszka SPIRYDOWICZ

Szykują się zmiany w Polickim Budżecie Obywatelskim. Gmina na realizację projektów zgłoszonych i wybranych przez mieszkańców zamierza przeznaczyć w 2026 roku 1,5 miliona złotych, czyli o 300 tysięcy więcej niż na rok 2024 (na 2025 rok w Policach nie było budżetu obywatelskiego). Podobnie jak w poprzednich latach będzie osobna pula na projekty miejskie (milion) i osobna na pomysły zgłaszane w sołectwach (500 tysięcy). Ale uwaga – sołectwo sołectwu nie jest równe, co ma uwzględnić nowy regulamin.

O zmianach w regulaminie budżetu obywatelskiego rozmawiali w poniedziałek radni z Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Policach.

– Te pięćset tysięcy dla sołectw chcielibyśmy jeszcze podzielić pomiędzy małe, średnie i duże sołectwa – referował radnym proponowane zmiany Maciej Usewicz, dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego Urzędu Miejskiego w Policach.

Za małe sołectwa uznano te do 400 mieszkańców – takich jest w gminie sześć: Dębostrów, Drogoradz, Siedlice, Tatynia, Trzeszczyn, Wieńkowo – i dla nich ma być 130 tys. zł. Średnie sołectwa to te od 401 do 1000 mieszkańców, czyli Niekłończyca, Przęsocin i Uniemyśl – na ich projekty przypadnie 170 tys. zł. Natomiast duże sołectwa, mające powyżej 1000 mieszkańców, a więc Pilchowo, Tanowo i Trzebież – będą miały do dyspozycji 200 tys. zł.

Dyrektor też tłumaczył, z czego wynika ten dodatkowy podział.

– Sołtysi zgłaszali taki problem, że w ostatnich edycjach wygrywała tak naprawdę jedna propozycja z sołectw i cała pula trafiała do jednego sołectwa – mówił. – Te mniejsze były bez szans ze względu chociażby na liczbę mieszkańców (o zwycięstwie decydowała liczba oddanych głosów na dany projekt, im więcej mieszkańców w sołectwie, tym większa była szansa na zwycięstwo – przy. red.).

Zgłaszanie projektów do Budżetu Obywatelskiego 2026, zgodnie z przedkładaną propozycją, ma się rozpocząć 22 września i potrwać do 19 października bieżącego roku. Głosowanie zaplanowano na okres od 29 grudnia do 14 stycznia.

W tym roku budżetu obywatelskiego w Policach nie było. Właśnie dlatego, że radni chcieli mieć więcej czasu na dopracowanie jego regulaminu. ©℗

(sag)