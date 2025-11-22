Rusza budowa świątecznego miasteczka [GALERIA]

Fot. Piotr Sikora

W najbliższy piątek rozpocznie się Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy. Już rozpoczęła się budowa świątecznego miasteczka.



W alei kwiatowej, na placu Adamowicza i placu Lotników stanie blisko 90 drewnianych domków. Ich montaż już się rozpoczął. Odwiedzający znajdą w nich to, co potrzebne, by przygotować się do świąt Bożego Narodzenia – od upominków po zimowe smakołyki. Wystawcy sprzedawać będą rękodzieło, biżuterię, zabawki, pamiątki, naturalne kosmetyki, ozdoby choinkowe czy stroiki. Nie zabraknie oferty gastronomicznej.

REKLAMA

Jak co roku wydarzeniu będą towarzyszyć warsztaty, animacje dla dzieci, rodzinne gry i zabawy, koncerty, wspólne kolędowanie i spotkania z Mikołajem. Najmłodsi będą mogli również bawić się na karuzelach. Na placu Lotników stoi już 14-metrowy drewniany wiatrak.



Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy potrwa od 28 listopada do 21 grudnia. Lista wystawców oraz szczegółowe informacje na: https://kolorowaaleja.pl/

(K)

REKLAMA