Ile kosztował nas jarmark bożonarodzeniowy?

To wydarzenie od kilku lat tworzy świąteczną w atmosferę w mieście i przyciąga tłumy szczecinian i przyjezdnych. Fot. Dariusz Gorajski

Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy trwał od 29 listopada do 22 grudnia. Impreza organizowana jest co roku w centrum miasta, na trzech głównych alejach i placach Szczecina - alei kwiatowej, pl. Pawła Adamowicza i pl. Lotników. To wydarzenie od kilku lat tworzy świąteczną w atmosferę w mieście i przyciąga tłumy szczecinian i przyjezdnych. Teraz przyszedł czas na podsumowanie zysków oraz nakładów finansowych, jakie poniosło miasto w związku z organizacją jarmarku.

O organizację jarmarku zapytała (jeszcze w trakcie trwania wydarzenia) radna Zuzanna Jeleniewska. Zastępca prezydenta Szczecina Marcin Biskupski zaznaczył, że całkowite koszty organizacji Szczecińskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego znane będą dopiero po jego dokładnym rozliczeniu.

- Planowany budżet wynosił 1 020 000 zł brutto - informuje Marcin Biskupski.

Podał też ceny wynajmu domków dla wystawców. Opłata zależała przede wszystkim od asortymentu i wahały się one od 3,5 tys. zł netto za stoiska handlowe do 5,2 tys. zł netto w przypadku punktów gastronomicznych. Dodatkowo, wystawcy, którzy sprzedawali grzańca, musieli uiścić opłatę w wysokości 4 tys. zł. Do ceny wynajmu dochodziły jeszcze opłaty za przyłącze i zużycie prądu, jeśli przedsiębiorca zadeklarował większe zużycie niż 2kW.

To zdecydowany wzrost cen, w porównaniu z rokiem 2023. Wtedy wynajem stoisk wynosił od 3,2 tys. zł netto do 4,4 tys. zł. Za możliwość sprzedaży grzańca dochodziła opłata w wysokości 2,5 tys. zł. Całkowite koszty organizacji jarmarku wynosiły 910 tys. zł brutto.

- Przychody pokrywają koszt organizacji jarmarku i opłacenia kosztów osobowych, ZUS etc. Żeglugi Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia - podaje Marcin Biskupski.

(aj)