Ruch w porcie wojennym [GALERIA, FILM]

W ramach dyżurów bojowych okręty 8. FOW regularnie realizują zabezpieczenie wejścia gazowców do terminalu LNG w Świnoujściu. Turyści korzystający z przeprawy promowej na wyspach mają okazję obserwować z bliska okręty stacjonujące na co dzień w porcie wojennym. Jednostki można czasami także zwiedzać, z reguły podczas specjalnych wydarzeń.



Obecnie specjaliści od podwodnych zadań 8 Flotylli Obrony Wybrzeża przeprowadzają neutralizację 100 sztuk amunicji artyleryjskiej oraz jednej bomby lotniczej zawierających łącznie ekwiwalent ok. 1200 kg materiału wybuchowego.

– Niewybuchy o łącznej wadze około 1200 kg zostaną zneutralizowane przez Grupę Nurków Minerów 13 Dywizjonu Trałowców. Operacja neutralizacji groźnych pozostałości po II wojnie światowej znalezionych na Zatoce Gdańskiej, rozpoczęła się we wtorek, 11 marca i zaplanowana jest do piątku 14 marca oraz we wtorek 18 marca. Każdego dnia przeprowadzona zostanie neutralizacja kilkudziesięciu sztuk – informuje 8. Flotylla Obrony Wybrzeża. – Główny ciężar operacji zostanie zrealizowany przez żołnierzy Grupy Nurków Minerów 13 Dywizjonu Trałowców z Gdyni.

Widoczny na zdjęciu ORP Toruń (825), polski okręt transportowo-minowy typu Lublin, wpływa do portu w Świnoujściu. Okręt wchodzi w skład 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo-Minowych w Świnoujściu, który funkcjonuje w strukturach 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Przeznaczony jest do transportu żołnierzy desantu ze sprzętem i pojazdami, stawiania min morskich (jednorazowo zabiera 130 min) oraz ewakuacji ludzi. Wybudowany został w 1990 roku w Stoczni Północnej w Gdańsku. Pierwsze podniesienie bandery odbyło się 24 maja 1991 r.

Siły okrętowe 8. FOW stacjonują w Porcie Wojennym w Świnoujściu i Gdyni.

(reg)

Fot. i film Sylwia Dudek