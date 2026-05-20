Rozpoczyna się zabawa. Bieg nocny, koncerty i studenckie imprezy

Od czwartku do soboty potrwają Juwenalia. fot. Agata JANKOWSKA

W Szczecinie rozpoczynają się Juwenalia. To święto studentów wszystkich uczelni, któremu towarzyszą koncerty gwiazd na Łasztowni oraz inne atrakcje. Impreza potrwa od czwartku do soboty.

REKLAMA

Juwenalia zaczną się o północy ze środy na czwartek od przekazania studentom kluczy do miasta oraz od biegu nocnego. Spod magistratu parada studentów wyruszy w stronę rektoratu ZUT.

Strefa koncertów stanie na Łasztowni. W czwartek wystąpią: Dawid Kwiatkowski, Video oraz Golec uOrkiestra. W piątek zagrają: Hubert, Kizo, Kaz Bałagane, Żabson, Miu i Białas. W sobotę widzowie zobaczą: Myslovitz, Wiktora Dydułę, Problem, formację Kacperczyk i Zutę. Otwarcie bram nastąpi o godz. 18 w czwartek i sobotę, a w piątek o godz. 17.30.

Juwenalia to także imprezy towarzyszące. W czwartek o godz. 10. odbędzie się Dzień Studenta ZUT x PUM (Grzędy, ul. Szwoleżerów 2), Marinalia (SDM Korab, ul. Starzyńskiego 8, godz. 10–18) oraz Dzień Studenta US (Kampus Piastów, godz. 10). W piątek studenci wezmą udział w JuweQuizie w Klubie Pinokio (godz. 12-15), w sobotę — w Grze Miejskiej (Biuro Samorządu Studenckiego US, al. Bohaterów Warszawy 74, godz. 10), a w niedzielę w imprezie pt. „Płyniemy na Plażę” na Wyspie Grodzkiej.©℗

(aj)

REKLAMA