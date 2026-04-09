Znamy wykonawców tegorocznych Juwenaliów

Ogłoszono pierwszych artystów, którzy wystąpią na Juwenaliach 2026. To Kizo, Problem i Video.

Kizo, zespól Video i duet Problem - tych wykonawców posłuchają szczecińscy studenci podczas nadchodzących Juwenaliów. Pozostali artyści zostaną zaprezentowani w kolejnych dniach.

Kizo to polski raper i autor tekstów. W 2018 roku wydał swój debiutancki album "Ortalion". Jego przebój "Disney" z 2021 roku przekroczył 100 mln wyświetleń na YouTube w 10 miesięcy po premierze. Piosenka "Hero" nagrana wraz z Bletką zdobyła status diamentowego singla.

Video to formacja pop-rockowa założona w 2007 roku. W swoim dorobku ma znane przeboje i nagrody muzyczne, m.in. Nagrodę Dziennikarzy na Festiwalu TOPTrendy czy Eska Music Award.

Problem to duet wykonujący muzykę hip-hopową założony w 2013 roku w Warszawie. Tworzą go Piotr "Steez" Szulc i Oskar Tuszyński. W 2020 roku zespół był nominowany do Fryderyków w kategorii Album Roku Hip-Hop za płytę "Widmo".

Tegoroczne Juwenalia odbędą się 21-23 maja na Łasztowni. ©℗

