Rozpoczęto naprawę dachu Floating Areny

Fot: (arch.) Ryszard PAKIESER

Ruszyły prace wzmacniające konstrukcję więźby dachowej w Szczecińskim Domu Sportu – przekazał urząd miasta. Basen Floating Arena został zamknięty w poniedziałek, bo w trakcie kontroli stanu technicznego pojawiły się wątpliwości co do konstrukcji dachu.

Prace mają doraźnie zabezpieczyć dach i zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom basenu – poinformował w czwartek rzecznik prasowy Urzędu Miasta Szczecina Dariusz Sadowski.

Floating Arena to 50 m basen w Szczecińskim Domu Sportu. Jest przygotowany m.in. do zajęć rekreacyjnych, treningów piłki wodnej i zajęć szkoleniowych sekcji pływackiej. Spełnia wymogi do przeprowadzania zawodów pływackich i meczów piłki wodnej.

Od połowy lipca pływalnia była nieczynna z powodu planowanej przerwy, podczas której m.in. wymieniono wodę. Po zakończeniu prac obiekt otwarto 24 sierpnia, a po dziewięciu dniach ponownie go zamknięto. Urząd miasta informował wówczas, że "w trakcie kontroli stanu technicznego Szczecińskiego Domu Sportu pojawiły się wątpliwości co do konstrukcji więźby dachowej".

"Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji, który zarządza SDS-em wdrożył plan naprawczy i stara się do minimum skrócić czas, w którym basen będzie nieczynny. Po przeprowadzeniu robót i dopełnieniu niezbędnych formalności Floating Arena ponownie będzie mogła zostać otwarta. Liczymy, że to kwestia najbliższych dni" – przekazał Sadowski.

Obiekt problemy techniczne miał już w grudniu 2021 r., gdy podczas wichury doszło do uszkodzenia elewacji. Basen Floating Arena został otwarty w 2010 r.

