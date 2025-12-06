Rozpoczął się Jarmark Bożonarodzeniowy na Zamku

Fot. Agata Jankowska

Od dzisiaj na dziedzińcach Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie pachnie świętami: piernikami, orzechami, miodem, grzanym winem, kawą czy bigosem. Stoiska wystawców już są dostępne dla szczecinian. Jarmark otwarty jest od godz. 12.00, ale od godz. 14.00 na gości czeka bogaty program atrakcji: koncerty, spektakle, spotkanie ze Świętym Mikołajem i pokaz tworzenia lodowych rzeźb.

Najbliższy weekend w Szczecinie będzie tłoczny – to wszystko z powodu tłumów, które przyszły skorzystać z uroków bożonarodzeniowych jarmarków. Z pierwszego, miejskiego wszyscy maszerują prosto w stronę Zamku Książąt Pomorskich, aby tam skorzystać z przygotowanych atrakcji. Atmosfera Zamku, w dodatku przyozdobionego świątecznymi dekoracjami, z ogromną choinką na Dużym Dziedzińcu robi swoje. Wieczorami pojawią się także świetlne iluminacje na fasadzie budynku.

Z każdą minutą robi się coraz ciaśniej, ponieważ jarmark – jak co roku – przyciąga tłumy. A to dopiero początek, bo jarmark na Zamku otwarł się właśnie dziś o godz. 12.00. Można skosztować regionalnych wyrobów i przysmaków, napić się kawy w lokalnej palarni, zjeść coś słodkiego, kupić książkę, zabawki lub inne gadżety. Dla najmłodszych przygotowano karuzelę.

To najdłuższy jarmark w historii szczecińskiego Zamku – potrwa od 6 do 14 grudnia. Od lat na zamkowym jarmarku dostępne są produkty regionalne i lokalne. Tak jest również w tym roku. W tym roku pojawiło się ponad 30 wystawców – to głównie wytwórcy produktów regionalnych (na Dużym Dziedzińcu w ramach Alei Zachodniopomorskich Smaków) oraz znane szczecińskie marki i rękodzielnicy (na mniejszym Dziedzińcu Menniczym). Są m.in. winnice, pasieki, serowarzy, producenci przetworów rybnych, orzechów i przetworów z orzechów, wyrobów cukierniczych (także wypieków wegetariańskich), rodzinna palarnia kawy, rękodzieło stylizowane na średniowieczne, rękodzielnicy ze świątecznymi ozdobami i typowo szczecińskimi pamiątkami, zabawki i książki.

Dodatkowo, w weekendy na jarmarku organizowane są różne atrakcje. W programie m.in.: koncerty, spektakle, spotkania ze świętym Mikołajem (dziś od godz. 16), zajęcia dla dzieci, konkursy ekologiczne i wiele innych. W ten weekend Dolina Płoni na swoim stoisku organizuje degustacje tradycyjnych dań polskich m.in. świątecznego bigosu (Duży Dziedziniec). Na Tarasie Północnym odbywa się pokaz tworzenia rzeźb lodowych.

Jarmark otwarty będzie w godzinach: poniedziałek-czwartek – 14.00-20.00, piątek – 14.00-21.00, sobota – 12.00-21.00, niedziela – 12.00-20.00.

(aj)

