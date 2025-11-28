Rusza Jarmark Bożonarodzeniowy. W centrum już świątecznie

Świąteczny klimat już wypełnia aleję kwiatową, plac Lotników i plac Adamowicza. Piątek 28 listopada to pierwszy dzień Szczecińskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego. Będzie można go odwiedzać aż do 21 grudnia.

Czekają drewniane domki pełne świątecznego asortymentu, gigantyczny wiatrak, choinki, lampki i ciekawe aranżacje. W sprzedaży dostępne będą bożonarodzeniowe stroiki i dekoracje, ale także smakołyki i upominki. Wśród wystawców znajdą się marki nagrodzone certyfikatem „Zrobione w Szczecinie”. To okazja, by jeszcze przed świętami znaleźć oryginalny, szczeciński prezent dla bliskich.

- Tradycyjnie w weekendy, poza świątecznymi zakupami, będzie można wziąć udział w zabawach ruchowych, warsztatach i animacjach oraz w świątecznych koncertach - zapowiada Celina Wołosz, rzeczniczka prasowa spółki Żegluga Szczecińska, Turystyka, Wydarzenia. - Piątkowe wieczory będą mijać nam na świątecznym disco, z kolei w soboty i niedziele nie zabraknie propozycji dla tych najmłodszych i nieco starszych odwiedzających. Już od samego początku na jarmark zawita Świąteczna Akademia Elfów, która przez całe popołudnie będzie animować dzieci i bawić się z nimi. Nieco starsi będą mogli spróbować swoich sił w Bingo pod Choinką, a tych, którzy szukają miłości swojego życia, zapraszamy wieczorową porą na Randkę pod Jemiołą. Wszystkim tym atrakcjom towarzyszyć będą koncerty szczecińskich artystów.

W najbliższe niedzielne południe organizatorzy zapraszają na wspólne czytanie bajek do domku Świętego Mikołaja. Czas najmłodszym wypełnią zabawa i warsztaty. Wieczór zakończy się w rytmie zimowych przebojów wykonanych na ukulele.

Odwiedzając jarmark, można skorzystać z przejażdżki karuzelą wenecką czy kołem młyńskim, a także zrobić sobie zdjęcie na każdym z placów, gdzie ustawione zostały specjalne Instapunkty. Można także pobawić się w poszukiwaczy zaginionych składników lukrowanych pierniczków. Nagrodą za odnalezienie ich wszystkich będzie pamiątkowy magnes, który można odebrać w Centrum Informacji Turystycznej.

- W tym świątecznym czasie warto pamiętać także o dobrych uczynkach - mówi Celina Wołosz. - Jednym z nich może być napisany w trakcie jarmarku list do seniorów, którzy są pod opieką szczecińskich Domów Pomocy Społecznej.

Jarmark można odwiedzać od poniedziałku do czwartku w godz. 13-20, w piątki w godz. 13-23, w soboty w godz. 10-23 o w niedziele w godz. 10-21. (K)





