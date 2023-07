Rozbój przy ul. Dworcowej w Szczecinie. Pobili do nieprzytomności i okradli

Podeszli do mężczyzny wysiadającego z pociągu i zapytali go czy ma pieniądze. Kiedy zaprzeczył, zaprowadzili go do zaułka, przewrócili na ziemię i bili. Gdy stracił przytomność, zabrali mu telefon komórkowy.

Do sądu trafił właśnie akt oskarżenia wobec podejrzanych o dokonanie tego rozboju. Zdarzenie miało miejsce w sierpniu ub.r. na ul. Dworcowej w Szczecinie. Pokrzywdzony doznał urazów głowy. Policjantom na podstawie opisu sprawców udało się ich zatrzymać i odzyskać skradziony telefon wart 1200 zł. Podejrzani przyznali się do zarzuconego im czynu, obaj byli wcześniej karani. Za to przestępstwo grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. (K)