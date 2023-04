Rowerzyści i Marsz dla życia

W najbliższy weekend planowane są wydarzenia, które będą powodowały utrudnienia w ruchu. Podczas trwania zgromadzeń nastąpi czasowe, dynamiczne wyłączenie z ruchu ulic. Wstrzymanie i wznowienie ruchu komunikacji miejskiej odbywać się ma na polecenie służb nadzoru ruchu ZDiTM.

Podczas weekendu dwukrotnie na ulicach miasta pojawią się rowerzyści. Przejazd organizowany jest przez Fundację Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus w sobotę w godz. 6-8 oraz w niedzielę w godz. 17-19. W sobotni poranek kolumna przejedzie spod Łasztowni (budynek Żeglugi Szczecińskiej ul. Wendy 9), ul. Wendy, Zbożową, Władysława IV, Energetyków, Wyszyńskiego, plac Zwycięstwa, Krzywoustego, al. Piastów, al. Wojska Polskiego i Kupczyka do Wołczkowa. W niedzielę natomiast trasa przejazdu przebiegać będzie ul.: Żaglowa – Pokładowa – E. Gierczak – Przestrzenna – most Cłowy – Gdańska – Estakada Pomorska – Trasa Zamkowa – Jana z Kolna – Nabrzeże Wieleckie – Most długi – Energetyków – Władysława IV – Zbożowa – Nad Duńczycą – Wendy.

Także w niedzielę, w związku z organizacją procesji religijnej ,,Marsz dla Życia”, w godz. 15-16.30, mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym i przerwy w kursowaniu pojazdów komunikacji miejskiej. Trasa procesji przebiegać będzie ulicami: pl. Jasne Błonia im. Jana Pawła II – Karola Szymanowskiego - pl. Armii Krajowej – al. Jana Pawła II (prawa strona w kierunku pl. Grunwaldzkiego) – pl. Grunwaldzki – Marszałka Józefa Piłsudskiego – pl. Rodła – al. Wyzwolenia – al. Niepodległości (prawa strona w kierunku Bramy Portowej) –Wyszyńskiego (prawa strona) – Sołtysią – Grodzką – pl. Orła Białego do Bazyliki Archikatedralnej – plac Katedralny.

(t)