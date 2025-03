Rowerowa Stolica Polski 2025. Świnoujście zamierza powalczyć

Fot. UM Świnoujście

Świnoujście zostało zaproszone do grona miast, które wezmą udział w największej w Polsce rekreacyjnej zabawie rowerowej – „Rowerowa Stolica Polski 2025”.

Celem akcji jest zachęcenie jak największej liczby osób do aktywności fizycznej oraz przesiadki na rowery, co w dzisiejszych czasach przynosi korzyści nie tylko zdrowotne, ale również ekonomiczne i ekologiczne.

– Trening do „Rowerowej Stolicy Polski” rozpocznie się 21 marca 2025 roku i potrwa do 21 maja 2025 roku. Ostateczna rywalizacja o „Puchar Rowerowej Stolicy Polski” w ramach siódmej edycji konkursu rozpocznie się 1 czerwca i potrwa do 30 czerwca. Przez cały miesiąc będzie sumowana liczba kilometrów przejechanych przez każdego zarejestrowanego rowerzystę, a wyniki będą na bieżąco aktualizowane w Rankingu Miast, dostępnym w aplikacji. Dla najlepszych trzech rowerzystek i trzech rowerzystów przewidziane są atrakcyjne nagrody, a zwycięskie miasto także może liczyć na fantastyczne wyróżnienia – podaje Wojciech Basałygo z Biura Informacji i Konsultacji Społecznych UM Świnoujście. – Aby dołączyć do zabawy, wystarczy zainstalować aplikację Aktywne Miasta na swoim telefonie, wybrać i dołączyć do grupy Miasto Świnoujście. Drodzy mieszkańcy, czas wkręcić się w rowerową wiosnę! Czekamy na was na ścieżkach rowerowych naszego miasta, a dzięki aplikacji, rywalizować można również na całym świecie.

(reg)