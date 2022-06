Rowerami ku zdrowszej planecie. Młodzi ekolodzy chcą wsparcia

W sobotę (18 czerwca) spod Urzędu Miasta w Szczecinie wyruszył rowerowy przejazd, którego uczestnicy chcieli zwrócić uwagę na wyzwania ekologicznego stojące przed współczesnym społeczeństwami. Zorganizował go Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, który głosi potrzebę ograniczania emisji gazów cieplarnianych z transportu. Miałaby w tym pomóc rozbudowa oferty drogowej dla rowerzystów.

- Rowerzyści w Szczecinie wbrew pozorom nie mają łatwo - mówi Marcin Chruśliński z MSK. - Mimo powstawania nowych dróg dla rowerów - to często nie łączą się one z już istniejącą infrastrukturą, urywają się w niespodziewanych miejscach. Brakuje też infrastruktury na skrzyżowaniach - przez co wiele osób boi się poruszać rowerem. Dodatkowo na istniejącej infrastrukturze rowerowej często pojawiają się przeszkody - np. w postaci nielegalnie zaparkowanych pojazdów. Do rozwiązania tych problemów potrzeba zarówno działań systemowych - budowy dróg dla rowerów i skuteczniejszego działania Straży Miejskiej, jak i dobrej woli i lepszej znajomości prawa o ruchu drogowym wśród szczecińskich kierowców.

MSK powołuje się na raporty klimatyczne głoszące, że ograniczanie emisji gazów cieplarniach z transportu, podobnie jak z każdego innego sektora gospodarki, powinno być globalnym priorytetem - ze względu na trwający kryzys klimatyczny. Na ograniczenie emisji z transportu w miastach wpływ ma każdy z nas - zamiast samochodu możemy przesiąść się na rower lub do komunikacji publicznej.

- Samorząd i władze państwowe powinny nas w tym wspierać, tworząc spójną i bezpieczną sieć dróg dla rowerów i atrakcyjną ofertę transportu zbiorowego - dodaje Marcin Chruśliński. - Czas inwestować w rowery i pociągi, a nie w parkingi i autostrady.

(as)