Rośnie liczba zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby

Liczby nie pozostawiają wątpliwości. Rośnie liczba zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A. O odpowiednią profilaktykę i reagowanie na objawy tego rodzaju zakażeń apelowała już, m.in. za naszym pośrednictwem, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie. Teraz do swoich studentów i pracowników z podobnym przypomnieniem zwróciła się szczecińska uczelnia medyczna. To uniwersalne przypomnienie, jak zapobiegać zachorowaniom i rozpoznawać objawy zakażenia.

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Pisaliśmy o tym już na starcie obecnych wakacji, czyli okresu, w którym częściej podróżujemy, również do krajów, w których ryzyko tego rodzaju zakażeń jest wyższe. A liczby już przed początkiem lata alarmowały. W województwie zachodniopomorskim tylko do końca maja odnotowano 50 przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu A. Tyle samo, co przez cały ubiegły rok. W całej Polsce zachorowań do tego czasu było aż 1115, to więcej niż w całym poprzednim roku.

Na pojawiające się informacje o odnotowanych przypadkach wirusowego zapalenia wątroby typu A (WZW A), zareagował m.in. Pomorski Uniwersytet Medyczny. Wystosował on apel do studentów i pracowników o zachowanie podstawowych zasad higieny oraz czujność wobec objawów choroby.

PUM przypomina o konieczności przestrzegania podstawowych zasad higieny, w szczególności dokładnego i regularnego mycia oraz dezynfekcji rąk oraz prosi pracowników i studentów o zwracanie uwagi na objawy, które mogą świadczyć o zakażeniu, takie jak gorączka, biegunka, wymioty, ból głowy, utrata apetytu, ciemne zabarwienie moczu, odbarwiony stolec czy zażółcenie skóry lub białkówek oczu.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w celu uzyskania porady medycznej i dalszego postępowania – apeluje uczelnia.©℗

(sag)

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