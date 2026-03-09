Poniedziałek, 09 marca 2026 r. 
Rok bezwzględnego więzienia za zabicie kota znajomej

Data publikacji: 09 marca 2026 r. 11:06
Ostatnia aktualizacja: 09 marca 2026 r. 13:31
Fot. KPP w Drawsku Pomorskim  

Mężczyzna zabił kota swojej znajomej i uciekł z miejsca zdarzenia. Teraz czeka go pobyt w więzieniu.

Do zdarzenia doszło na terenie Drawska Pomorskiego. Policję zawiadomiła właścicielka zabitego zwierzęcia. Na miejsce ruszyli funkcjonariusze z drawskiej jednostki, którzy ustalili tożsamość mężczyzny podejrzewanego o popełnienie przestępstwa. Okazał się nim mieszkaniec jednej z sąsiednich gmin.

- Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów ze Złocieńca, a następnie doprowadzony do sądu. Sprawa została rozpoznana w trybie przyspieszonym. Sąd, po zapoznaniu się z zebranym materiałem dowodowym, skazał mężczyznę na karę roku bezwzględnego pozbawienia wolności - informuje asp. Karolina Żych z Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim.

