Rok bezwzględnego więzienia za zabicie kota znajomej

Fot. KPP w Drawsku Pomorskim

Mężczyzna zabił kota swojej znajomej i uciekł z miejsca zdarzenia. Teraz czeka go pobyt w więzieniu.

Do zdarzenia doszło na terenie Drawska Pomorskiego. Policję zawiadomiła właścicielka zabitego zwierzęcia. Na miejsce ruszyli funkcjonariusze z drawskiej jednostki, którzy ustalili tożsamość mężczyzny podejrzewanego o popełnienie przestępstwa. Okazał się nim mieszkaniec jednej z sąsiednich gmin.

- Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów ze Złocieńca, a następnie doprowadzony do sądu. Sprawa została rozpoznana w trybie przyspieszonym. Sąd, po zapoznaniu się z zebranym materiałem dowodowym, skazał mężczyznę na karę roku bezwzględnego pozbawienia wolności - informuje asp. Karolina Żych z Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim.

(k)

