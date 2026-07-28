"Rój" został zidentyfikowany. Sukces szczecińskich naukowców

W 2018 r. Mieczysław Dziemieszkiewicz ps. "Rój" został patronem 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Mieczysław Dziemieszkiewicz „Rój”, jeden z ważniejszych dowódców antykomunistycznego podziemia niepodległościowego, został zidentyfikowany dzięki pracom Instytutu Pamięci Narodowej oraz badaniom genetyków z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. To kolejny taki sukces na koncie naszych naukowców.

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– Nie ukrywam wzruszenia, bo przecież w ten sposób spełniamy obowiązek powierzony nam decyzją ustawodawcy i znajdujący się w Ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej. Przede wszystkim jednak realizujemy bardzo potrzebny element, jakim jest oddawanie rodzinom szczątków tych, którzy przez dziesięciolecia leżeli w bezimiennych dołach śmierci – stwierdził na konferencji prasowej poświęconej "Rojowi" dr hab. Karol Polejowski, zastępca prezesa IPN.

O śledztwie prowadzonym przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie opowiedział prokurator Andrzej Pozorski. Zaznaczył, że ważną rolę odegrały wieloetapowe badania genetyczne przeprowadzone przez biegłych z zakresu medycyny sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Szczątki „Roja” znajdowały się w samym środku kwatery „Ł” i leżały obok Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, zamordowanego w lutym 1951 roku.

Na Kwaterze „Ł” odnaleziono ponad 200 osób zachowanych w pełnym układzie anatomicznym oraz kilka tysięcy fragmentów kości wydobytych podczas prac ekshumacyjnych. Nie jest obecnie możliwe określenie dokładnej liczby wszystkich odnalezionych szczątków, ponieważ wiele z nich stanowią pojedyncze fragmenty zniszczone podczas robót ziemnych prowadzonych na cmentarzu w latach 80. XX wieku. Prace identyfikacyjne nadal trwają – z zabezpieczonych szczątków pobierany jest materiał do badań DNA, a analizy są ponawiane wraz z rozwojem metod genetycznych.

Warto dodać, że "Łupaszka" także został zidentyfikowany dzięki genetykom z PUM. Stało się to w 2013 roku. Teraz naukowcy z PUM zajmują się m.in. przywracaniem tożsamości ofiarom rzezi wołyńskiej.

Mieczysław Dziemieszkiewicz ps. "Rój" (1925-1951) to bohater podziemia niepodległościowego. Żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, dowódca jednego z najdłużej walczących z komunistami oddziałów podziemia niepodległościowego na Mazowszu.

Zginął w kwietniu 1951 roku, próbując razem z podwładnym przedrzeć się przez obławę żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Urzędu Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej.

Pamięć o „Roju” i jego żołnierzach przetrwała przez okres PRL na terenach działalności jego oddziału. W 2007 r., za wybitne zasługi dla niepodległości Polski, został odznaczony pośmiertnie Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymał również Krzyż Narodowego Czynu Zbrojnego. W 2018 r. został patronem 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. ©℗

(as)

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