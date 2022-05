Rodzice zbierają na terapię sensoryczną dla syna. MIEJskie serce dla Filipa

Niepełnosprawny Filip Rychlewski ze Stargardu potrzebuje pomocy. Terapię chłopca można wesprzeć, przyłączając się do zbiórki na platformie siepomaga.pl lub wrzucając plastikowe nakrętki do pojemnika ustawionego przy magistracie.

Chłopiec został zdiagnozowany w 2018 r. Od tego czasu korzysta z pomocy wykwalifikowanych specjalistów. Dobre efekty przynosi terapia integracji sensorycznej; rozwój psychoruchowy uległ poprawie, wydłużyła się koncentracja uwagi, wzbogacił słownik mowy czynnej i biernej oraz nastąpiła poprawa modulacji sensorycznej w obrębie zmysłu przedsionkowo-proprioceptywnego i dotykowego. Chłopiec nadal ma jednak osłabione napięcie mięśniowe, hipermobilność stawów i trudności z planowaniem motorycznym. Terapia jest bardzo kosztowna, a Filip potrzebuje regularnych zajęć. Rodzice zbierają pieniądze na różne sposoby. Założyli zrzutkę na siepomaga.pl, zbierają też zużyte baterie i plastikowe nakrętki.

– Z miesiąca na miesiąc wydatki rosną – mówi Justyna Rychlewska, mama chłopca. – Wizyty u specjalistów, dodatkowe zajęcia to nasza codzienność. Widzimy, że terapia przynosi efekty, nasz synek robi postępy. Filipek w lipcu tego roku skończy 7 lat. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, od września 2022 r. zacznie uczęszczać do pierwszej klasy. To zależy od decyzji poradni psychologiczno-pedagogicznej. Bardzo chcemy kontynuować zajęcia z terapii sensorycznej, bo dają dobre efekty. Niestety z uwagi na koszty nie jesteśmy sami w stanie zapewnić mu ciągłości leczenia.

Rodzice Filipa liczą na pomoc stargardzian. Trwa akcja MIEJskie serce. Przez dwa miesiące dochód z plastikowych nakrętek zbieranych do pojemnika ustawionego przy Urzędzie Miejskim przy ul. Czarnieckiego 17 w Stargardzie będzie przeznaczany na terapię Filipa.

– Z takiej formy pomocy korzystają osoby, które potrzebują pieniędzy na leczenie, zakup sprzętu rehabilitacyjnego i wydatki związane z niepełnosprawnością swoją lub dziecka czy innego członka rodziny – informuje Piotr Styczewski, rzecznik prezydenta Stargardu. – Przez cały maj i czerwiec zysk z plastikowych nakrętek wrzucanych do serca przed Urzędem Miejskim wesprze terapię małego Filipa. Wystarczy wrzucić plastikowe zakrętki do serca stojącego przed głównym wejściem do budynku.

Wpłat na rzecz Filipa można też dokonywać na platformie siepomaga.pl/filip-rychlewski. ©℗

Wioletta MORDASIEWICZ