Rodzice „wypędzali diabła" z rocznego dziecka. Szokujące zdarzenie w powiecie gryfickim

- Prokurator po wykonaniu czynności z udziałem ojca dziecka zdecydował o skierowaniu wniosku do Sądu Rejonowego w Gryficach o zastosowaniu wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania - wyjaśnia prok. Piotr Wieczorkiewicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. - Matka dziecka wciąż przebywa w szpitalu w Gryficach, ze względu na jej stan zdrowia na razie niemożliwe jest wykonanie z nią czynności procesowych. W szpitalu wciąż przebywa także dziecko pary. Prokurator złożył do Sądu Rejonowego także wniosek o wszczęcie postępowania opiekuńczego wobec rocznej dziewczynki. Jego celem jest zapewnienia bezpieczeństwa i opieki dziecku.

Do wstrząsającego zdarzenia z udziałem rocznego dziecka doszło 12 czerwca, około godz. 15.30 w okolicach Mojszewa w powiecie gryfickim. Para trzydziestolatków pilnie poszukiwała egzorcysty, by wypędzić diabła z ciała swej rocznej córeczki. Dziewczynkę odnaleziono całą w błocie, zziębniętą, na dodatek oboje rodzice mieli ją uderzać gałęziami, czym spowodowali zadrapania na jej ciele. Sprawa ma już dalszy ciąg - 14 czerwca Sąd Rejonowy w Gryficach miał zadecydować o areszcie dla ojca dziecka, o co wnioskowała gryficka prokuratura.

Komentarze

@@Różne jest zboczen 2024-06-14 21:11:43 i kto tu jest debilem bez szkoły i przygłupem ? ty chcący wsadzać ludzi do więzienia za to że zgodnie z nauką mówią że są tylko dwie płcie czy może on gdy komentuje otaczająca go rzeczywistość taką jaka ona jest.

@Różne jest zboczeni 2024-06-14 16:43:44 Z każdym wpisem tylko wszystkich utwierdzasz że jesteś debilem bez szkoły. Książkowy wręcz przykład pisowskiego przygłupa.

Różne jest zboczenie 2024-06-14 13:23:40 i będzie jeszcze większe . Dobrze wykształconej młodzieży coraz mniej , a zryte berety już widać w akcji .Moda na papierosy elektroniczne, na dopalacze, na narkotyki . Szuka się wrażeń , odlotów . Co się dziwić jak imponuje gnojom celebryta ze srajfona ! Im więcej dziary na skórze tym więcej odsłon ! Ten nauczyciel w Sejmie już dał próbki swojej mądrości . O Franku nie wspomnę , bo franuś zawsze miał coś z deklem . U mnie na wsi franuś pojechał z dupy w szparę na ulu. Ledwie głupka odratowali !

@no i ? 2024-06-14 11:55:36 Co ma wiara do choroby psychicznej?

@są specjalistami. 2024-06-14 10:13:11 sam nie wiem kto gorszy, ci co jak ich określasz (kłamliwie bo kłamcą jesteś endemicznym) "właściciele boga" czy taczej ci co B*ga poprawiają scyzorykiem i ustami mohela wysysają krew z niemowlęcego napletka (to a propos blood libel, że niby krew nie kosher), to i tak postęp bo kiedyś mohel odcinał napletek swoim zaostrzonym, brudnym paznokciem... ty nasz azjatycki jasnogrodzianinie zapalający świeczki i kręcący kogutem nad głową, z dwoma kompletami garnków i zmywarek do naczyń.

no i ? 2024-06-14 09:54:41 tysiące rodziców co niedziela łazi z dziećmi do kościółka i dlaczego nikt ich nie zatrzyma i umieszcza w szpitalach psychiatrycznych ?? co za różnica jak krzywdzi się dziecko i jaką religią psyche ryje

są specjalistami. 2024-06-13 21:57:46 Właściciele boga są specjalistami od cudów i od egzorcyzmów.

bzdury 2024-06-13 21:27:11 to się nazywa "bania" i jes powszechnie praktykowanym tradycyjnym sposobem dbania o zdrowie... poza tym poseł Józefaciuk któremu bez wątpienia nie można stawiać zarzutów ciemnogrodzianizmu sam praktykuje podobne tradycyjne sposoby dbania o zdrowie, np świecowanie uszu... o świętych tatuażach i skaryfikacji rytualnej nie wspomnę...

Wojtek 2024-06-13 21:07:19 Sprawdźcie czy nie wkładali świeczek dziecku do ucha. W Sejmie posłem jest ex dyrektor szkoły , taki z tatuażami który mówi o takich metodach jak konchowanie czy wikka. Niby ta Wicca celebrowana klasycznie jest religią dualistyczną, zaś przewodnimi bóstwami są Potrójna Bogini oraz Rogaty Bóg. Bóstwa są często postrzegane jako aspekty większej panteistycznej istoty, manifestujące się jako różnorakie bóstwa politeistyczne. I to w naszym Sejmie, na poważnie, europejczyk całą twarzą