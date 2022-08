Rezerwuj czas, naładuj aparat fotograficzny. Szczecin znów zabłyśnie

Już 14 sierpnia, w różnych punktach Szczecina, pojawią się przepiękne iluminacje. Niektóre po raz pierwszy. Przed nami czwarta edycja Iluminacji Szczecin. Największą areną tego wydarzenia ma być park Żeromskiego. Podświetlone zostaną alejki, drzewa i różne – często niezauważalne podczas spacerów miejsca. Będzie tam 10 instalacji – organizatorzy zapowiadają m.in. bajkową polanę, strefę vintage, płaczące drzewo, plac zabaw, disco, wodny świat, czy kolorowy zagajnik. W strefie gastronomicznej będzie zaś można odpocząć na leżakach, ugasić pragnienie i skosztować różnych smakołyków.

Konkursowe pokazy

Iluminacje Szczecin to jednak nie tylko park Żeromskiego. W tym roku zaproszeni do współpracy zostali lokalni artyści i light designerzy, którzy w ramach konkursu mogli zgłosić swoje pomysły na instalacje świetlne. Pięć z tych pomysłów zostanie zrealizowanych właśnie tej nocy.

Tuż za pomnikiem Marynarza, przy alei fontann, zobaczymy i usłyszymy projekt audiowizualny „Pianino setki kolorów”. To instrument, którego 88 klawiszy połączonych z instalacją świetlną, umieszczoną w basenie pobliskiej fontanny, zareaguje kolorem na graną muzykę. Pianino dostępne będzie dla każdego. Autorem pomysłu jest Piotr Krężel z firmy 24fps.

Szczecińska pracownia florystyczna Pod Żółtą Różą – Floral Concept Store, zajmująca się, nie po raz pierwszy, działaniami artystycznymi wychodzącymi poza drzwi kwiaciarni przygotowała instalację dźwiękowo-świetlną ,zapraszając naturę w sam środek głośnego miasta. Instalacja wyrośnie na pl. Żołnierza, u zbiegu alei Wyzwolenia i Papieża Jana Pawła II. Realizowany projekt nazywa się „Po leśnej stronie rzeczy. Kobieta z natury idealna”.

Przy zegarze słonecznym, na końcu alei kwiatowej, będziemy mogli podziwiać Świetlną Sambę. Jest to projekt Rafała Krzanowskiego. Barwne widowisko świetlno-muzyczne w wykonaniu porywającej do tańca sambowej grupy perkusyjnej Bloco Pomerania będzie można obejrzeć w godzinach 22, 22.30, 23, 23.30, 24.

Karolina Breguła, artystka i wykładowczyni Akademii Sztuki w Szczecinie, od niedawna jest szczecinianką. Na festiwal Iluminacje przygotowała dwa wydarzenia. Pierwszym z nich jest Miasto Lampionów. To instalacja z wiszących lampionów wykonana z niewykorzystanych gazet. Część lampionów powstała podczas warsztatów z dziecięcymi mieszkańcami miasta podczas imprez Bulwarove i Rajski dzień na Rayskiego. Instalacja zawiśnie wśród zieleni na jednym z dziedzińców przy ul. Mariackiej 25, na tyłach ZBiLK-u.

Drugim projektem Karoliny Breguły jest interaktywna instalacja z neonem napędzanym siłą mięśni: „Kino свобода”. Neon nawiązuje do świecących szyldów zawieszonych na fasadach budynków kin. To partycypacyjny projekt realizowany we współpracy z Grupą Filmową Kino Svoboda. Naprzeciwko neonu stanie podłużny stół z rzędem krzeseł po jednej ze stron oraz kilkoma generatorami prądu na korbkę. Widzowie uruchomią instalację kręcąc korbkami. Kiedy nikt nie wytworzy prądu, neon Kino свобода nie zaświeci. Korbami będzie można kręcić i podziwiać jego świecące litery na pasie zieleni Trasy Zamkowej u wylotu ul. Farnej.

Dodatkowe atrakcje

Podświetlony zostanie deptak Bogusława. Projekt „Deptak Bogusława – łączy nas kolor” realizowany jest od dwóch lat.

Oczywiście rozbłyśnie też Teatr Letni im. Heleny Majdaniec. O godz. 22 odbędzie się kilkuminutowy pokaz iluminacji dachu teatru. Do Teatru Letniego organizatorzy zapraszają także 12 sierpnia, na wydarzenie towarzyszące zapowiadające Iluminacje, czyli wielkie multimedialne widowisko – „Odyssea” Henriego Seroki. Szczegóły na stronie www.teatrletni.pl.

I uwaga – po mieście będzie można jeździć… podświetlonymi rowerami Bike_S. Dziesięć jednośladów będzie dostępnych od godziny 21 na stacji Pomnik Mickiewicza – Szczerbcowa. Wypożyczyć je będzie mógł każdy zgodnie z cennikiem roweru miejskiego.

(K)