Rewolucja w Dobrej. Nowe trasy i numery od 1 maja

Maj przywita pasażerów z gminy Dobra nową siecią linii autobusowych. Każda umożliwi dojazd do jednego z punktów przesiadkowych w Szczecinie.

Linia 221 połączy Głębokie ze Sławoszewem jak obecna linia 121 bez kursów skróconych do Grzepnicy.

Linia 222 od pętli w Kościnie pojedzie do ul. Szkolnej w Bezrzeczu trasą dotychczasowej linii 122 i dalej do pętli „Łukasińskiego Ogrody”. W dni nauki w szkołach niektóre kursy będą wydłużone do pętli „Mierzyn Szkoła”.

Gumieńce przez „Dobra Rondo” ze Stolcem połączy linia 223 – przez Mierzyn, Skarbimierzyce i Dołuje do ronda w Lubieszynie, dalej przez ul. Graniczną do ronda w Dobrej i przez ul. Sportową do Buku i Stolca.

Linia 224 to obecna linia 124. Jej trasa nie ulegnie zmianie, podobnie jak 225 (obecnie 105) i 226 (obecnie 108).

Linia 227 zapewni dodatkowe połączenie Dobrej z węzłem przesiadkowym „Głębokie”. Pojedzie przez ul. Kupczyka i Wołczkowo do Bezrzecza i dalej jak 74 do pętli „Łukasińskiego Ogrody”. W dni nauki w szkołach wybrane kursy będą wydłużone do pętli „Mierzyn Szkoła”.

