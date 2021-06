Restauracje na kółkach w długi weekend w Szczecinie

Do Szczecina znów zawitają food trucki! Na otwarcie sezonu „kuchni pod chmurką” zaprasza Atrium Molo. W dniach od 4 do 6 czerwca br. przy centrum handlowym zaparkują mobilne restauracje serwujące dania z całego świata. Dla miłośników ulicznego jedzenia to okazja, aby poznać nowe smaki.

Restauracje na kółkach oferują niemal każbardziej wymyślne i egzotyczne potrawy. Już wkrótce okazję do skosztowania wspaniałych przysmaków będą mieli mieszkańcy Szczecina. W pierwszy weekend czerwca przy Atrium Molo staną mobilne restauracje oferujące dania kuchni z całego świata – amerykańskiej, meksykańskiej, molekularnej, belgijskiej, tex-mex czy tajskiej.

Z oferty food trucków można skorzystać w dniach 4-6 czerwca, w piątek i sobotę w godzinach 11-21 oraz w niedzielę od 11 do 20, na parkingu Atrium Molo (ul. Mieszka I 73). Organizatorzy zadbają też o dobre samopoczucie dzieci – podczas weekendu najmłodszym udostępniony zostanie bezpłatnie do zabawy dmuchaniec. Food trucki będą funkcjonować zgodnie z obowiązującymi zasadami sanitarnymi.

(b)