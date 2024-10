Remonty ulic w Stargardzie zakończone. Czas na sygnalizację

Na tej krzyżówce za kilka miesięcy staną sygnalizatory. Fot. Wioletta MORDASIEWICZ

Nareszcie, po kilku miesiącach zamknięcia, kierowcy mogą swobodnie przejeżdżać ulicami Al. Żołnierza, Boczną i Pogodną.

Mieszkańców Stargardu, tak zmęczonych codziennymi korkami, cieszy informacja, że w mieście jest o jeden objazd mniej.

- Nareszcie, chociaż tam można już jeździć normalnie - mówili nam wczoraj kierowcy zadowoleni z finału robót. - Każdy objazd mniej to dobra wiadomość. Te korki nas wykończą!

Wykonawca robót, firma Strabag, która inwestycję rozpoczęła od zamknięcia i modernizacji Alei Żołnierza Bocznej, zakończyła inwestycję dwa miesiące przed terminem.

- Po nierównościach na jezdniach nie ma już śladu – chwali się Urząd Miejski w Stargardzie. - Zastąpiła je zupełnie nowa nawierzchnia. Piesi zyskali wyniesione przejścia i są teraz bardziej bezpieczni. Pomagają w tym też latarnie z ledami, dające mocne światło. Pasażerowie miejskich autobusów niebawem będą z kolei korzystać z nowych, wygodnych przystanków. Cały zakres prac został wykonany w zaledwie pół roku.

Kierowcy psioczyli, bo al. Żołnierza Boczna raczej nie należała do dróg o najgorszym standardzie, ale miasto konsekwentnie realizowało swój plan. Efekt? To kolejne drogi i chodniki, które można pokonywać bez przeszkód i obaw o połamanie nóg. W ramach inwestycji wyremontowano około 850 metrów ul. Pogodnej i Aleją Żołnierza Boczną, konkretnie odcinek od skrzyżowania z Aleją Gryfa do skrzyżowania z Aleją Żołnierza.

Remont kosztował ponad 3,8 mln zł. Stargard otrzymał na ten cel prawie 2,7 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Miasto planuje jeszcze zamontować sygnalizatory na wyjeździe z Al. Żołnierza Bocznej w Al. Żołnierza.

- Na koniec tego lub na początku przyszłego roku powinien zostać wyłoniony wykonawca - dodają miejscy urzędnicy.©℗

(w)