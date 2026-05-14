Remont Smoczej wkracza pod wiadukt. Mieszkańcy czekają na powrót ruchu

Fot. Dariusz GORAJSKI

Prace przy przebudowie ulicy Smoczej w szczecińskich Podjuchach zbliżają się do kolejnego newralgicznego odcinka prowadzącego w kierunku wiaduktu autostrady i Puszczy Bukowej. Na miejscu pojawiły się już elementy infrastruktury technicznej, prowadzone są roboty związane z siecią wodociągową i kanalizacyjną. Ruszyła budowa kanalizacji deszczowej na tym odcinku – informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji.

REKLAMA

Remont ulic Smoczej i Krzemiennej rozpoczął się w czerwcu ubiegłego roku. Pierwszy etap zamknięcia objął ulicę Smoczą od posesji nr 29 w kierunku Puszczy Bukowej. Kolejne ograniczenia wprowadzano etapami, obejmując odcinki od skrzyżowania z ulicą Chabrową do ulicy Falskiego, a następnie dalej – aż do rejonu puszczy i wiaduktu. Dziś przejazd pozostaje mocno ograniczony, a z drogi mogą korzystać głównie pojazdy związane z budową.

Utrudnienia szczególnie odczuwają mieszkańcy Kołowa i Binowa, ale także innych miejscowości gminy Stare Czarnowo, dla których trasa przez Podjuchy była najkrótszym połączeniem ze Szczecinem. Zamknięcie odcinka Smoczej sprawiło, że codzienne dojazdy do pracy, szkół i urzędów wydłużyły się nawet o kilkanaście kilometrów. Kierowcy obecnie najczęściej korzystają z objazdu prowadzącego przez Zdroje.

Na remontowanym odcinku widać już przygotowania pod dalsze roboty drogowe. Trwa przebudowa infrastruktury podziemnej, wykonywane są przyłącza, kanalizacja deszczowa oraz elementy sieci technicznych. Inwestycja obejmuje także budowę nowej nawierzchni, chodników, odwodnienia i oświetlenia ulicznego.

Choć mieszkańcy z nadzieją obserwują postęp prac i wejście wykonawcy na kolejny fragment ulicy Smoczej, na pełne przywrócenie ruchu trzeba będzie jeszcze poczekać. Według wcześniejszych zapowiedzi cała przebudowa ulic Smoczej i Krzemiennej ma potrwać około dwóch lat. ©℗

(dg)

REKLAMA